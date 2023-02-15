後龍溪河川區域線擴大又不施做護岸 苗栗銅鑼有反彈聲

水利署第二河川局研擬苗栗縣後龍溪治理計畫修正草案，其中國道1號後龍溪橋至苗栗市龜山大橋河段，縣議員黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年等地方人士反彈，認為擴大河川區域又不施做護岸堤防，陷人民生命財產於險境，情何以堪？

二河局後龍溪治理計畫修正草案，最近陸續舉行地方說明會，銅鑼鄉的意見，二河局將帶回研議，黎尚安、謝昌年等人則要求盡速辦理下次說明會，且一定要派有決策層級出席，實地了解地方心聲，否則狗吠火車，沒有實質作用。

根據二河局草案，國道1號後龍溪橋至苗栗市龜山大橋河段左岸堤防，芒埔一號及七十份堤防，既有設施提高均可達到保護標準，中心埔堤防尚未施做，維持原計畫布設1552公尺；右岸已完成芎蕉灣堤防、中平橋下堤防，其餘則是山壁或高崁暫無加高必要。

謝昌年、黎尚安說，後龍溪治理計畫10年前檢討，河川區域線410公尺，鄉親都不能接受，現在又擴大至530公尺，況且芎蕉灣僅完成一小段堤防，大多數都沒有護岸或堤防保護，先前鄰近後龍溪道路發生龜裂狀況，希望有關單位正視。