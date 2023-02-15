桃園職業訓練3月起陸續開課 符合5資格訓練免費

為協助待業勞工盡早回歸職場，桃園市就業職訓服務處舉辦失業者職業訓練，第1梯次將於3月至5月陸續開課，其中包含技術職類、服務職類及其他職類共12班次，提供360個訓練機會，讓勞工適性學習、接軌就業。

就服處表示，今年開課班級包含複合式餐飲實務班、亮顏美甲美睫培訓班、快剪男女髮藝應用班、沙龍剪髮設計培訓班、觀光導覽解說員實務培訓班、烘焙實務就業培訓班、美容實務與香氛調製培訓班、高效影音視覺行銷策略整合應用班、商業設計與微電影剪輯實務班、室內設計暨系統櫃繪圖整合實務班、複合式料理實務班、機車修護實務班。

就服處長劉玉儀表示，就服處委外訓練單位舉辦多元職訓課程，盼經由專業課程規畫，培養學員符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓學員都能順利就業，去年開辦班級達26個班次，共690人參訓，訓後就業率達82%以上。

就服處表示，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，訓練課程完全免費，而一般身分者則補助80%費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，歡迎民眾踴躍報名。