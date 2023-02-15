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雙層炮仗花瀑遇上櫻花盛開 苗栗銅鑼環保公園正美麗
苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花今年來晚了，目前花開約四、五成，雙層花瀑剛好碰到最上的第三層櫻花盛開，美不勝收，鄉長謝昌年歡迎賞花，不留任何垃圾。
銅鑼鄉公所2003年推動環境綠美化，縣道119線旁舊垃圾場種植炮仗花、櫻花，炮仗花春節期間盛開，數大便是美，綿延400公尺橘色花海喜氣洋洋，今年炮仗花期較晚，年後目前花開四、五成。
謝昌年說，炮仗花來晚了，反而是「美麗的錯誤」，炮仗花陸續開花，估計還可開1個月，雙層花瀑剛好遇見第三層的櫻花大道盛開，打造難得一見的美景，也請遊客留下回憶，高抬貴手不要亂丟垃圾。
銅鑼環保公園可以開車走國道1號銅鑼交流道、台13線，或台72線銅鑼客屬大橋匝道，再轉119線，或搭乘台灣鐵路局列車銅鑼車站下，步行1.2公里即可抵達，最新花況可以上公所臉書粉絲專頁了解。
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