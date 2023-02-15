竹市稅務局宣導租稅18日邀賞櫻 打卡按讚喝免費星巴克
櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。市府稅務局今天指出，將於18日上午10時至下午1時舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民朋友一起來浪漫賞櫻喝咖啡。
稅務局表示，活動當天民眾只要在現場打卡按讚，即可在櫻花樹下免費喝星巴克咖啡賞美景，此外，出示「統一發票兌獎APP」及載具歸戶或領獎設定畫面，並且正確回答租稅問答者，還可獲得一次扭蛋機會，每人限換一次，數量有限換完為止。
另外，「新竹市稅務局-稅務風兒」Facebook粉絲專頁也舉辦留言按讚抽好禮活動，只要於活動貼文，按讚且tag好友且留言，並上傳於新竹市拍攝的櫻花美照，就可參加300元提貨券抽獎活動。
稅務局指出，新竹公園櫻花季也開跑，即日起至2月19日每晚將有「夜櫻點燈」環境造景，用燈光點亮朵朵櫻花，帶大家感受夜晚賞櫻的萬種風情，歡迎市民朋友把握花季，感受櫻花之美。
稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言