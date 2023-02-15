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竹市稅務局宣導租稅18日邀賞櫻 打卡按讚喝免費星巴克

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。圖／竹市府提供
櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。圖／竹市府提供

櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。市府稅務局今天指出，將於18日上午10時至下午1時舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民朋友一起來浪漫賞櫻喝咖啡。

稅務局表示，活動當天民眾只要在現場打卡按讚，即可在櫻花樹下免費喝星巴克咖啡賞美景，此外，出示「統一發票兌獎APP」及載具歸戶或領獎設定畫面，並且正確回答租稅問答者，還可獲得一次扭蛋機會，每人限換一次，數量有限換完為止。

另外，「新竹市稅務局-稅務風兒」Facebook粉絲專頁也舉辦留言按讚抽好禮活動，只要於活動貼文，按讚且tag好友且留言，並上傳於新竹市拍攝的櫻花美照，就可參加300元提貨券抽獎活動。

稅務局指出，新竹公園櫻花季也開跑，即日起至2月19日每晚將有「夜櫻點燈」環境造景，用燈光點亮朵朵櫻花，帶大家感受夜晚賞櫻的萬種風情，歡迎市民朋友把握花季，感受櫻花之美。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。圖／竹市府提供
櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。圖／竹市府提供
新竹市稅務局將於18日舉辦櫻花季租稅宣導活動。圖／竹市府提供
新竹市稅務局將於18日舉辦櫻花季租稅宣導活動。圖／竹市府提供

櫻花季 新竹 星巴克

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