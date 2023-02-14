中壢中山東路道路限縮槽化線寬大打結 桃市交通局調整改善

桃園中壢中山東路二段右轉進入龍興路的路口，因道路限縮影響從6縣道突然縮減為2線道，上下班期間汽機車相互交織，交通亂象層出不窮，議員或民眾陳情希望相關單位改善；桃市府交通局交通工程科表示，因道路限縮畫設槽化線希望用路人及早切進去避免壅塞，不過後來發現導引不佳，因此先調整標線讓槽化線往路側退縮，並增加右轉車道，目前已改善完成。

議員彭俊豪表示，桃園中壢中山東路二段右轉進入龍興路的路口，因僅拓寬部分道路，導致6線變2線道情形，因此市府過去畫設較寬及較長的槽化線，導引民眾提前切入中間及內側車道，以利銜接車流至2線道路段。

交工科回應，原本的槽化線規畫是希望引導車流，不過發現車道線分流導引效果不彰，衍生汽機車行駛右轉道道路口爭道狀況，且內側車道交通量大，機車也很難提前併入內側車道行駛。

交工科說，也有民眾建議增設右轉專用時相，不過考慮路口連鎖控制下，挪移其他方向綠燈給右轉專用使用的負面效益和右轉車輛比例未知，因此先調整標線往路側退縮，並增加右轉車道，今已改善完成。

除了槽化線問題，也有民眾反映中山東路2線道路段晚餐時間許多車輛都會違停下車買晚餐，加上公車站牌設置停靠路邊，種種情況都造成道路大打結，車輛嚴重塞住，令用路人頭疼。

彭俊豪說，民眾反映公車站牌問題等後續會跟交通局研議討論，也呼籲民眾不要隨意停在路邊，可至停車場，避免影響交通。

桃園中壢中山東路二段右轉進入龍興路的路口，因道路限縮影響從6縣道突然縮減為2線道，原畫設的槽化線較寬希望將車輛引流，不過效果不彰。圖／彭俊豪提供