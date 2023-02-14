綠營批高虹安擺爛新竹棒球場 竹市府發言人回擊了

新竹市議會民進黨團今天開記者會抨擊市長高虹安刻意擺爛、政治消費新竹棒球場，讓球場無法辦理WBC官辦熱身賽。圖／市府提供

新竹市議會民進黨團今天開記者會抨擊市長高虹安刻意擺爛、政治消費新竹棒球場，讓球場無法辦理WBC官辦熱身賽。竹市府發言人施淑婷回擊，因排水、土壤級配問題多，且體育署也曾發函要求應完成驗收才規畫使用，為了確保球員安全才不爭取辦理，反擊民進黨團怪罪發現問題的人，愧對人民納稅錢。

竹市府今晚也發出採訪通知，明天將正式成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，將由副市長蔡麗清擔任體檢會召集人，由蔡率領專家學者組成的體檢委員親上火線說明體健會的工作事項，以及棒球場後續處理方向。

有關市議會民進黨提及WBC承辦單位悍創運動行銷曾提出相關時程，表示可在3月改善完畢舉辦WBC。施淑婷說，2個月是「僅考慮草皮缺失」的養護時間，但WBC新竹棒球場報告內容中，美國大聯盟場務專家Murray Cook曾直言，新竹棒球場的排水問題嚴重，並說「我不認為在熱身賽之前有足夠時間完成此項目改善」。

施淑婷說，由於Murray Cook發現排水問題嚴重，場務人員現場挖掘發現20公分廢棄磚頭；新市府上任後，為確定排水問題及土壤級配有無符合契約，市府和龍來球場公司及專業場務進行挖掘作業，挖出廢棄電線、磚頭與大塊石頭，也發現球場仍存積水問題，1月4日前無法完成驗收，才會在隔天宣布不爭取WBC新竹官辦熱身賽。

「為保障球員安全及球場合規，市府才會謹慎小心，避免重蹈前市府錯誤。」施淑婷表示，球員安全是安排比賽的前提，實際上體育署去年12月9日也發函強調「新竹棒球場尚存工程相關疑慮，在其未依程序完成正式驗收且未獲國際總會人員場勘同意前，不得規畫使用 ，以免於賽事辦理期間衍生爭議，影響我國際形象。」

至於市府針對新竹棒球場列出152項缺失，民進黨團表示實際上近9成都已改善完畢。施淑婷也說明，前市府羅列的缺失項目即便陸續改善，後續還是又發現了諸多缺失。譬如Murray Cook說的排水不良、排水工程不及格，以及後來發現的土壤級配不符合契約，甚至有挖出廢棄電線與磚石的狀況，這些都是在新市府上任後才發現的缺失。

施淑婷還說，棒球場已花費12億元鉅資，停賽後廠商先向市府追加3169萬元預算，後來又自行調降到2千餘萬，在還沒有確定違約程度和規模之前，市府需要通盤檢討才確保財政紀律，所以部分沒涉及安全性項目先暫停執行，才能妥善控制工程追加預算。

針對市議員楊玲宜說前市長林智堅一肩扛起解決問題（棒球場），批高虹安做人要厚道。施淑婷則回擊，新竹棒球場從開幕造成球員受傷、球迷失望，後續還挖到廢棄電線及大磚石，都是鐵錚錚證據，不知道為何楊議員卻無視，還要稱讚林智堅前市長。