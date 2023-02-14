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情人節下令市府不加班 張善政放閃愛妻：今晚特別期待

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今天到市府大樓局處辦公室，贈送「脫單筷」給市府員工，上百組「脫單筷」馬上被索取一空。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（中）今天到市府大樓局處辦公室，贈送「脫單筷」給市府員工，上百組「脫單筷」馬上被索取一空。記者朱冠諭／攝影

今天是西洋情人節，桃園市長張善政今天到市府大樓局處辦公室，贈送「脫單筷」給市府員工，上百組「脫單筷」馬上被索取一空。張受訪時直言已經好久沒回家吃飯，今天晚上久違要和太太一起吃「情人餐」，覺得特別期待。說完他還開玩笑「今天有局處讓員工加班，局處長考績就打乙等」，讓現場笑翻。

張善政今天到民政局和農業局發送「脫單筷」，吸引大批員工在門口排隊。張善政半開玩笑告訴大家今天都不許加班，已經結婚的要回家陪太太，沒結婚的要和喜歡的人在一起，大家今天要早點回家解決「國安危機」，如果有局處加班，主管今年考績要打乙等，引來一陣笑聲。

張善政今天發放的「脫單筷」特別使用台灣檜木，不只在大溪製作，還經過桃園大廟景福宮的月老神君「加持」。張善政說，筷子本來就是成雙成對，「筷」也取自「快」的諧音，今天發放給市府員工，祝福單身朋友早日脫單，找到人生伴侶，若是已經結婚的人，今天伴侶之間則要相伴，大家都要「成雙成對」，和另一半攜手共創快樂生活。

桃園市長張善政今天到市府大樓局處辦公室，贈送「脫單筷」給市府員工，上百組「脫單筷」馬上被索取一空。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天到市府大樓局處辦公室，贈送「脫單筷」給市府員工，上百組「脫單筷」馬上被索取一空。記者朱冠諭／攝影

張善政 結婚 情人節

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