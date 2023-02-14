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長榮航太發生重大工安意外 桃市府勞動局將依法裁罰

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
長榮航太員工維修飛機時不慎墜地重傷，桃園市政府勞動局據報立即派員至現場實施勞動檢查，將依違反職業安全衛生法裁處3至30萬元。圖／本報資料照。
長榮航太員工維修飛機時不慎墜地重傷，桃園市政府勞動局據報立即派員至現場實施勞動檢查，將依違反職業安全衛生法裁處3至30萬元。圖／本報資料照。

長榮航太9日發生重大工安意外，一名員工在進行飛機機體垂直尾翼外觀及結構檢查作業時，從高度8米沿機體墜落地面重傷昏迷，目前仍在加護病房觀察中，桃園市政府勞動局據報立即派員至現場實施勞動檢查，將依違反職業安全衛生法裁處3至30萬元。

勞動局表示，9日中午接獲長榮航太發生工安事故，立即派員至現場實施勞動檢查，針對事故現場已經要求停工改善，並將依違反職業安全衛生法裁處3至30萬，同時要求長榮航太需依勞基法59條規定辦理補償事宜。

勞動局說，經查9日早上9時，所僱員工於長榮航太轄下的機棚4B左側尾架開口處，進行垂直尾翼外觀及結構檢查作業時，發生從高度8米墜落的職業災害，初步調查為維修平台的開口處防護不足，且未確實勾掛使用安全帶導致，後續還會深入調查事發原因。

長榮航太回應，該員工在執行航機垂直尾翼外觀及結構檢查，橫向移動時於平台開口處不慎踩空，由於未確實將安全帶勾掛於安全母索導致墜落至地面受傷，同仁發現後立即將傷者送醫救治。

長榮航太表示，對於員工因公受傷深感不捨與遺憾，除了會負擔相關醫療費用外，後續也會協助醫院照料以減輕員工家屬的負擔。並也呼籲員工，在執行維修業務時，務必遵守安全規範，避免造成工安意外。

長榮 工安 桃園

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