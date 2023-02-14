桃園186對選在情人節結婚 今登記有「神明加持」好禮

今天是西洋情人節，截至今天中午，桃園市各戶政事務所已有186對新人登記結婚，其中最多的前3區分別為桃園區54對、中壢區31對、平鎮區24對。市府民政局也特別和在地景福宮合作，只要今天到桃園市各戶所辦理結婚登記，皆贈送經過景福宮加持的「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」和平安符，讓新人留下甜蜜回憶。

民政局統計，今天登記結婚的186對新人中，有7對同性伴侶。其中，在桃園區戶所登記的林先生及比利時籍的GREET，2015年就在比利時完成同性結婚登記，兩人在台灣2019年同性婚姻合法化後，原打算回國登記，卻突然爆發疫情，直到最近疫情趨緩才返國，並在今年情人節與伴侶完婚，羨煞眾人。

而在八德區戶所結婚登記的黃國懿及高珮芳，2人任職消防體系，被朋友笑稱是「消防界神鵰俠侶」。黃國懿曾出過車禍，導致手部骨折住院，但高珮芳不離不棄，天天親手做便當細心照料，兩人愛情長跑10年，終於決定在今天牽手一輩子。