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新竹縣新美術館選址總圖旁 文化局將展開建築先期規畫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新美術館選址新竹縣總圖旁，不過尚未確定建築形式及量體。圖／竹縣府提供
新竹縣新美術館選址新竹縣總圖旁，不過尚未確定建築形式及量體。圖／竹縣府提供

新竹文化局正籌建大型新美術館以取代目前的舊美術館，去年計畫及選址曝光並展開先期研究後，文化局持續辦理座談會廣納各方意見，為了盡快動工，縣府已預備動用第二預備金作先期規畫，將確定營運模式及建築規模，目標是將新美術館打造成新竹新地標。

縣府表示，文化局新建大型獨立特色美術館的計畫，選址就位在竹北文興路與莊敬南路交叉口機關用地，並緊鄰新竹縣總圖書館，文化局去年委託中原大學辦理先期研究，同時盤點美術館各項資料，並辦理專家學者及民眾座談溝通會，邀請專家、學者2次研究案審查，收集多元建議，獲得在地藝術家及民眾的普遍支持。

今天上午在縣府會議上，中原大學建築系教授曾光宗報告先期研究案，經盤點新竹縣市藝文資源及現況，分析基地開發規模及國內外美術館案例、辦理專家學者及民眾溝通座談會，並具體研擬美術館定位、營運方式、興建規模及經費來源等建議。

文化局指出，新美術館除了緊鄰總圖，距離縣史館、演藝廳及新瓦屋客家文化保存區都不遠，意味著新竹縣5大文化館舍在半徑2.5公里範圍內將成為一條藝文廊帶。

文化局說明，新美術館主要以在地文化為根基，追求延伸發展可能性，結合新竹縣「文化、科技、智慧城」理念和新竹地區高科技特色，著重新媒體藝術與多媒體實驗藝術，打造成為「藝術客廳」，服務對象擴及竹竹苗地區，未來美術館將與國際接軌、與在地連結，創造跨域的美術館，融合藝術與科技，打造全齡、兒童藝術的美術館。

新竹縣現有的美術館位在縣政九路，內部空間為1樓及地下1樓共7間展覽室，文化局表示，今年美術館展覽檔數約50到60檔，遠高於其他縣市，意味著新竹縣展覽需求非常高，然而展覽空間不足，也壓縮到展覽時間，每檔展覽周期只有2到3周，遠低於其他縣市。

縣府指出，為盡速展開規畫，縣府將動用第二預備金，至於新美術館營運方式為行政法人或公家機關來經營、新建規模大小等，後續由文化局再評估，經費來源將由縣府自籌，並積極向中央爭取經費。

文化局表示，今年將成立美術館興建專家諮詢委員會，著手建築的先期規畫，並透過文化部補助社區總體營造計畫部分經費，推動未來美術館的想像與藝術公民社造計畫納入公民參與，建立溝通平台及推展社區參與機制，希望取得民眾對美術館興建的支持。

美術館 新竹 文化局

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