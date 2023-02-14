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北橫櫻花祭預計綻放至3月中 大溪警提醒交管措施

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興北橫櫻花祭預估花期最綻放為明起至3月15日，大溪警分局預估會有大量人潮，規畫台7線接續桃116線往中心路僅整點放行。圖／大溪警分局提供
桃園復興北橫櫻花祭預估花期最綻放為明起至3月15日，大溪警分局預估會有大量人潮，規畫台7線接續桃116線往中心路僅整點放行。圖／大溪警分局提供

桃園復興北橫櫻花祭預估花期最綻放為明起至3月15日，大溪警分局預估會有大量人潮，規畫台7線接續桃116線往中心路僅整點放行，恩愛農場周邊車位有限，若停滿將會指揮引導至上巴陵停車場；警方呼籲民眾人潮擁擠，建議以同車共乘或是搭乘接駁車方式賞櫻

復興區台7線沿線、桃116線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場為每年櫻花季賞櫻熱門景點，警方規畫遊客車輛由台7線接續桃116線往中心路進入恩愛農場周邊，於進、離場時均以整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。

而農場停車位有限預估120個，如遇車輛停滿禁止遊客車輛進入中心路，務必聽從在場指揮人員引導至上巴陵停車場，避免桃116線車流回堵，停車場旁另由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，收費計程車行逕由中心路進、出恩愛農場，整點放行須配合管制人員指揮。

另對於欲進入中心路往恩愛農場方向至其他民宿或露營遊客車輛，將與業者於拉拉山遊客中心聯繫或取證後始能放行。

大溪警分局呼籲，上山賞櫻地區車位減少停車不便，為避免塞車致影響旅遊品質，建議賞櫻旅客改以同車共乘或接駁運送方式前往，並避開尖峰時段假日上山賞櫻，另台7線沿線、桃116線及上山區域道路狹窄停車位有限下，將嚴禁路邊違規停車並加強巡邏及取締。

桃園復興北橫櫻花祭預估花期最綻放為明起至3月15日，大溪警分局預估會有大量人潮，建議以同車共乘或是搭乘接駁車方式賞櫻。圖／大溪警分局提供
桃園復興北橫櫻花祭預估花期最綻放為明起至3月15日，大溪警分局預估會有大量人潮，建議以同車共乘或是搭乘接駁車方式賞櫻。圖／大溪警分局提供

賞櫻 櫻花季 拉拉山 塞車 停車場

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