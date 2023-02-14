新竹交通壅塞嚴重 楊文科：下半年竹縣竹科間大幅改善

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與聯電榮譽副董宣明智日前接受廣播專訪，談到新竹縣市的交通壅塞問題，楊指出目前新竹縣正著手建設台1線替代道路、經國大橋改善等工程「今年下半年，新竹縣往來新竹科學園區的交通一定會大幅改善。」

楊文科表示，交通問題必須新竹縣、市與竹科三方都有共同理念，交通壅塞真正的源頭在竹科，如果竹科內的車輛消化地快，就不會回堵到竹北，竹科的設計是40年前的規畫，他說「竹科在交通改善上慢了很多」。

楊提出要多做竹科聯外道路，今年6月預定完成的高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期工程就可以紓解非常多車輛，第二是改善經國大橋，竹科往竹北市的車輛可以直接右轉下到興隆路往高鐵站方向，從竹北市往竹科方向則新增汽車專用道直接上台68線並新建外側機車專用道，讓汽機車分流，以提高行駛效率，他也與高虹安討論慈雲路接續拓寬機車道。

楊文科指出，另外新竹縣用AI智慧交控系統，按照車流量調整紅綠燈秒差，在經國大橋實施後，已經減少行車時間30%，現在在竹北交流道，也與高公局協調，讓行駛外側車道部分提早至上午6時30分開放，輔以智慧交控，目前已至少減少了18%行車時間。

台1線替代道路的第1期，也就是中正西路一直到台68武陵斷頭橋這段，最快今年上半年就可以發包，從明新科大，往南跨過鳳山溪與竹北市中正西路交會，之後再跨過豆子埔溪與頭前溪，最後接到武陵路斷頭橋。

楊文科說，縣市之間有一條道路是市府提出，從竹市水源里建一座橋到竹北，竹縣對接地點選定在中國醫藥大學新竹附醫和亞太美國學校間的道路，往竹市會接到千甲地區水源街通往新竹馬偕醫院附近。

高虹安說，要解決竹科周邊道路特定時間、地點的壅塞，必須多管齊下，會塞車的原因就是有熱點，減少交通熱點的車流量的方法，可以像是企業或機構的上班時間可以不用集中在某個時間點。

高也以推動的「安心通學交通車」做說明，透過大眾運輸概念，讓每個家庭不用都開車送孩子上學，是短期內可以解決交通壅塞的辦法。

針對楊文科提出的縣市間新橋梁，高虹安坦承，跨越頭前溪橋替代道路的大部分道路範圍土地落在新竹市，在用地取得與工程費就要12.8億元，對於非自償性債務有100億元的新竹市來說，需要再向中央爭取經費或籌措財源，以編列預算。