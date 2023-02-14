桃園大園聯結車撞電桿2818戶一度停電 還有130戶要再等
桃園市大園區今早兩輛聯結車發生車禍，其中一輛撞上路邊電桿，造成2818戶停電近一小時，目前仍有130戶未復電，台電正在搶修中，預估晚間9時恢復，肇事原因則待警方釐清。
大園警分局調查，龔姓男子（38歲）今天9時許駕駛大貨車在大園區中山南路二段282號前迴轉，因迴轉距離不夠，倒車時不慎與外側車道直行的另一輛聯結車發生碰撞，造成對方向前撞擊電線桿。
警方獲報到場實施酒測，雙方酒測值均為0，現場無人受傷，並通知台電人員到場搶修電線桿，詳細肇事原因待後續調查釐清。
車禍也造成附近地區停電，台電指出，包括大園區明德街、永園路二段、興德路、大智路、中山南路、中山南路一~二段、中正一~三街、中正東路、水源路、和平一~二街、和平西路、和平東路、橫峰里一帶共2818戶因事故停電。
台電表示，接獲停電後已隨即派員前往搶修，10時10分復電2688戶用戶，尚有130戶停電，目前還在搶修中，預計晚上9時前修復。
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