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竹市今年首場公辦徵才16日登場 1700個職缺月薪上看60K

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心16日將與與新竹科學園區管理局合作辦理「2023開薪就業 迎向幸福」徵才活動。圖／竹市府提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心16日將與與新竹科學園區管理局合作辦理「2023開薪就業 迎向幸福」徵才活動。圖／竹市府提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心、新竹科學園區管理局合作辦理「2023開薪就業 迎向幸福」徵才活動，將於後天（16日）在科管局尼尼生活館登場，是新竹市今年首場公辦徵才活動。當天將有40家廠商參與，提供1700名職缺，薪資上看6萬元，歡迎求職民眾前往參與。

竹市府勞工處長黃錦源說，後天的徵才活動參與廠商包含力積電、台亞半導體、宜特科技、啟碁科技、頎邦科技、環球晶圓、昇陽國際半導體等30家科技廠商以及雲雀國際、饗賓餐旅、微笑單車等10家服務業廠商，職缺多元，職缺薪資上看6萬元。

市長高虹安重視求職防騙，她表示，參加公辦的聯合徵才活動是非常安全的求職管道，也可以了解合理的工作條件、薪資水平。此次徵才活動共計40家廠商參與，提供1700個職缺，職缺電子書已上網。

高虹安也建議民眾先行詳閱了解工作內容及薪資條件、鎖定有興趣的職缺做好十足準備，提高媒合成功的機率，尋找心目中理想的工作。

市府勞工處指出，16日徵才活動將從早上10時起至下午3時進行，地點在科管局尼尼生活館（新竹市新安路2-1號），因屬室內場所，請參加民眾全程戴口罩。職缺電子書已上網http://jobs.ehosting.com.tw/hsinchu/1120216/mobile/index.html#p=1，詳洽新竹就業中心（03）5343011。

徵才活動 新竹 薪資 勞動部 高虹安

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