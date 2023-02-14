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全國語文競賽 竹市9位語文菁英奪佳績

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
111年全國語文競賽竹市9位語文菁英脫穎而出，勇奪全國特優佳績，市長高虹安公開表揚。圖／新竹市政府提供
111年全國語文競賽竹市9位語文菁英脫穎而出，勇奪全國特優佳績，市長高虹安公開表揚。圖／新竹市政府提供

111學年度全國語文競賽於去年12月在新竹市登場，來自全國22縣市2437位語文菁英角逐語文界最高榮譽，竹市9位競賽員在競爭激烈下脫穎而出，勇奪全國特優。市長高虹安今表揚獲獎選手，感謝竹市所有學校攜手推動語文教育，並肯定參賽同學及指導老師共同努力。

高虹安表示，竹市每年舉辦全市語文競賽初賽及複賽，更辦理賽前培訓，盼透過賽前練習及專業指導，讓竹市代表選手精實躍進，於全國賽中展現最佳一面，打造亮眼的成績。語文競賽除可引領語言菁英的養成，更有鼓勵各語言發展、文化向下扎根的立意，在本土語文日漸式微的今日，更突顯其重要性。

教育處表示，全國語文競賽是每年語文界奧斯卡的盛事，競賽組別分為國小生組、國中生組、高中生組、教師組及社會組等五組，參賽選手都是各縣市的語文菁英，竹市今年共有87位競賽員參賽，其中9位競賽員在全國語文高手中勇奪全國特優，實屬不易。

「本土語言需要從生活中增加語文對話，家庭更是推動本土語言的最大助力。」竹市原民族語朗讀比賽10位選手中，有泰雅族語姐弟檔、阿美族語兄妹檔，以及排灣族語姐妹檔，手足同時參賽，族語對話機會不僅大大增加，藉此凝聚了家族的力量。

第二次參加全國語文競賽榮獲排灣族語朗讀國小學生組特優的建功國小學生孔姵晴說，學習的過程中，曾因為不理解而排斥，到後來漸漸感受族語傳達給她溫柔堅定的力量，她也想藉由自己的聲音讓大家認識到這美麗的語言。

第二次參賽即榮獲客語字音字形特優的香山高中學生羅鋐育說，因著對客語的熱情，從國小五年級就開始參加國語文競賽，在每次練習客語字音字形的過程中，除了要在15分鐘內完成200字書寫，更是要求自己確實訂正錯誤，並了解每個詞彙的涵義，唯有不斷地修正錯誤，才有機會通往成功。

榮獲國語朗讀國中學生組特優的育賢國中學生杜莎表示，國小曾參加全國賽與特優失之交臂，帶著屢敗屢戰的心情，犧牲假日、午休時間培訓，保持最佳聲音狀態，為的就是在國語文競賽的最高殿堂獲得至高榮譽，得知獲獎的那一刻，真的是激動又感恩。

今天市議員林慈愛也到場鼓勵及表揚原住民獲獎學童。她說，語文是文化傳承重要的媒介，透過全國語文競賽鼓勵原住民族的學生們更深入的了解自己的母語及文化，感謝市府長期支持及推動原住民族語言的發展，給予原民學生肯定與鼓勵，也勉勵原民學生能在全國語文競賽的殿堂再接再厲，勇奪佳績。

竹市9位榮獲全國語文競賽特優者分別為，阿美族語朗讀國小學生組張芷瑜、泰雅族語朗讀高中學生組林沂臻、排灣族語朗讀國小學生組孔姵晴、排灣族語朗讀高中學生組雷喬安、賽夏族語朗讀高中學生組趙佳玲、作文國小學生組黃晨昱、國語演說社會組侯欣岑、國語朗讀國中學生組杜莎、客家語字音字形高中學生組羅鋐育。

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