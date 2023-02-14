新竹縣長楊文科一早現身竹北戶政事務所 送新人情人節禮物

新竹縣長楊文科與夫人甘秀美今天一早現身竹北市戶政事務所，特地向選在今天西洋情人節辦理結婚登記的新人們送上溫暖祝福，更贈送結婚小禮物巧克力及金鏟子，祝福他們永浴愛河、早生貴子，讓在場新人直呼「好幸運」。

一對愛情長跑8年沈姓夫妻選定今天完成終身大事，正好碰上楊文科驚喜現身送上祝福和禮物，讓他們直呼相當幸運，特別感謝縣長給予祝福話語；而另一對官姓夫妻還現場不吝嗇地大聲互道「我愛你」，他們從16歲就認識，今年邁入第6年，決定今天登記結婚，恰巧遇到縣長，還收到縣長送的小金鏟子，讓他們表示相當特別。

楊文科說，很高興看到竹北市戶政事務所來了很多年輕的新人朋友選在今天登記結婚，特別來祝福大家，也送上金鏟子，祝他們早生貴子，生越多越好，更鼓勵民眾在情人節這個特別的日子裡，記得跟自己心愛的伴侶說聲「我愛你」，要把對方永遠放在心中。

楊文科與妻子甘秀美結褵40多年，也和新人們分享和太太的愛情保鮮劑，他說，夫妻相處之道就是要有三好政策，「老婆說什麼都好、老婆做什麼都好、老婆買什麼都好」，認同只好做好這幾點，做任何事都很平順，更強調「太太娶進門是來疼惜的，對太太的呵護就是家庭幸福的保證」。

新竹縣除了「新生兒營養補助」第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎5萬元，及雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元之外，也配合中央「0到6歲國家一起養」政策，提高育兒津貼發放額度，去年8月起調升為每月補助5000元，未滿6歲幼兒則提高就學及托育費用補助金額。

竹北市戶政事務所指出，竹北市是新竹縣年齡層最年輕的鄉鎮市，相較於傳統文化來說，年輕人有很多自己的想法，新人們登記結婚通常會挑選具有特殊意義的日子，如周年紀念日或9月9日等，代表天長地久，情人節也是熱門選擇。

戶政事務所更表示，今天不但是西洋情人節，也是傳統上宜婚嫁的好日子，因此相較於以往農民曆好日子來登記結婚的新人多了3倍左右，截至今天中午12時前結婚登記對數就有12對。