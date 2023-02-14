推跨頭前溪橋替代道路 新竹縣市將爭認列政院重大建設
新竹縣市政府最新成立「新竹縣市整合溝通平台」，昨天在新竹市政府召開第一次幕僚長會議，針對垃圾清運、園區交通等多項議題研議。其中為加速推動跨頭前溪橋替代道路，新竹縣、市將合作向中央爭取認列為行政院重大建設計畫；經國大橋新竹市轄內部分道路改善案，雙方共識為竹縣已獲經費進行中的改善案先行，竹市端則因涉及用地取得等問題，將進一步協商配合方式。
市府指出，「新竹縣市整合溝通平台」幕僚長會議上，順利討論多項合作案，像是經國橋智慧交通整合計畫、國道一號縣市交流道匝道儀控及平面道路時制重整、台1線替代道路（118線－台68線）新闢工程、跨頭前溪橋替代道路、經國大橋周邊道路改善、空氣品質及河川水質監測數據資料共享、垃圾處理及共同爭取行政院公共運輸整合票證優惠方案等，雙方取得高度共識。
其中，在經國橋智慧交通整合計畫、台1線替代道路新闢工程、空品與水質監測數據共享、公共運輸整合票證等議題上，縣市雙方皆取得合作共識，相關經費、執行方式皆配合辦理。
國道一號縣市交流道協控及平面道路時制重整合作議題上，雙方將共同向交通部爭取智慧交通補助計畫，整合竹科、新竹與竹北3處交流道匝道儀控，推動縣、市與新竹科學園區交流道平面路口號誌智慧化運作與時制重整，改善園區周邊交通。
台1線替代道路新闢工程部分，配合大新竹重點發展需求，市府將配合縣府規畫編列相關預算；另為加速推動跨頭前溪橋替代道路，新竹縣、市將合作向中央爭取認列為行政院重大建設計畫。經國大橋新竹市轄內部分道路改善案，雙方共識為竹縣已獲經費進行中的改善案先行，竹市端則因涉及用地取得將協商配合方式。
垃圾處理方面，竹市原則同意增加每日代燒竹縣垃圾量至150噸，但也請縣府依行政契約回運焚化後的底渣外，並配合新竹市焚化廠升級整備時垃圾調度，與再生粒料的處理需求，雙方將就合作細節再深入協商。
市長高虹安表示，選前就曾與楊文科縣長會面，討論環保相關議題，就任後也迅速成立專案工作群組，請秘書長統籌，推動新竹縣市整合溝通平台，建立縣市常態合作機制，以務實處理縣市長久以來各項民生問題。
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