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視察桃園南崁排水工程 張善政：完工後就可以和淹水說再見

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政今日視察蘆竹區南崁排水改善工程，預計4月完工，張善政表示，完工後，南崁居民就可以和淹水說再見。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政今日視察蘆竹區南崁排水改善工程，預計4月完工，張善政表示，完工後，南崁居民就可以和淹水說再見。記者陳右豪／攝影

桃園蘆竹區南崁交流道口因地勢較低，周邊常造成道路積淹水問題，市府規劃的排水改善工程於去年6月動工，預計今年4月底完工，桃園市長張善政今日前往視察工程進度時表示，改善工程完工後，南崁居民就可以和淹水說再見。

張善政表示，從簡報的資料了解，蘆竹區南崁交流道周邊雨勢稍大就會積水，造成交通堵塞，導致民眾通勤不便，目前工程進度已到70%，新設跨越新南路的雨水下水道也快要完工，全部的工程都在地底下作業，沒有對交通造成影響。

張善政說，預計下個月就會發揮排水功能，4月就能完工，剛好能迎接汛期，因近年氣候異常，梅雨季的雨勢也比較大，屆時排水工程能發揮功能，讓淹水一問題一勞永逸。經費少，功能大的工程，也會在全市加緊施工，揮別淹水。

今天特別過來興南路這邊的改善工程 興南路排水工程，地勢比較低，剛才來看，希望在汛期之前，能夠掌握這個工期，發揮排水的功效，3月排水的功能，4月完工，過去淹水的現在，能夠一勞永逸。

淹水 張善政 桃園

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