山水米春季減壓生活禪開放報名 20個名額全程免費
這幾年受疫情影響帶來生活許多不便和不安，苗栗縣山水米企業連續兩年邀請前農委會主委陳武雄帶領民眾體驗生活禪，在呼吸、喝茶、行走、吃飯等過程，感受身心平靜的喜悅，全程免費，春季班即日起開始報名。
山水米企業總經理葉淑蕙表示，為了推廣有機種植，實踐「照顧土地，照顧人」也就是「友善大地 健康人生」的企業願景，在2006年建立有機稻場，作為有機耕作、食農教育、環境教育的場域；有機稻場取自「做田」如同「做禪」的意涵（台語），自2020起開始邀請陳武雄率領志工老師在有機稻場，分別在春秋兩季舉辦-生活禪公益活動。
2023春季減壓生活禪活動將在4月22日舉行，本梯次開放20個名額，將透過喝杯茶禪、吃碗禪飯、聆聽樂聲、減壓瑜珈等項目，在有機稻田中體驗「禪即生活、生活即禪」的簡單美好，報名可連結山水米、玩米主義粉絲專頁報名QR code，全程公益免費，歡迎一同體驗參與。
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