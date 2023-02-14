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情人節賀禮 苗栗縣政府宣布興建頭份、苑裡全民運動館

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣最近榮獲教育部運動i台灣2.0計畫「特優縣市獎」，教育處長葉芯慧（左）在會中將獎牌獻給縣長鍾東錦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣最近榮獲教育部運動i台灣2.0計畫「特優縣市獎」，教育處長葉芯慧（左）在會中將獎牌獻給縣長鍾東錦。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天宣布將在頭份市、苑裡鎮南、北兩地分別推動興建全民運動館，其中頭份將利用現有頭份市立游泳館整建轉型為多元化運動空間；苑裡將在中正國小旁新建，盼提升縣內運動場域並滿足縣民需求，兩座運動館初估需3億元經費。

縣府表示，今天恰逢情人節，縣長鍾東錦推出這兩項運動館興建案，以實際行動支持全民體育，也是給縣民的情人節賀禮。

縣內目前已有苗栗市、竹南鎮全民運動館興建計畫進行中，加上今天宣布的頭份、苑裡運動館，全縣人口最多的4個市鎮都將擁有一座全民運動館，提供居民運動需求使用。

縣府上午說明兩項場館的興建規畫，並由教育處、水利處簡報規畫內容。其中頭份市立游泳館已營運20多年，但2020年因疫情影響，營運廠商退租，且游泳館建築使用多年，設施老舊不敷使用，營運困難，整建計畫將增加健身器材及多元運動空間活化，完成後可串連周邊公園的網球場、籃球場，此外也將整建建築外觀，整建項目包括泳池改為6座羽球場、周邊規畫室內跑道、兒童池及SPA池規畫韻律教室及桌球教室。

苑裡全民運動館規畫在中正國小對面的縣有地興建，占地約2291平方公尺，初步規畫興地上兩層、地下一層的場館，有 羽球場、體健中心、地下停車場及管理、服務空間，其中羽球場也可機動調整為籃球場、排球場使用，總工程經費約2億4480萬元。

鍾東錦表示，全民體育應均衡發展，苗栗、竹南已獲中央經費籌建運動館，頭份、苑裡位於苗北、苗南，頭份游泳館經營不易且受疫情影響，另外選舉期間有許多苗南鄉親反映需要大型運動館，這次推動興建，除規畫綜合運動空間，也可作為活動之用，朝多功能目標設計。

苗栗縣最近榮獲教育部運動i台灣2.0計畫「特優縣市獎」，教育處在會中將獎牌獻給縣長，教育處並已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，將導入更多企業支援，讓選手在場上更無後顧之憂，持續爭取佳績。

頭份市立游泳池2020年受疫情影響停止營運，迄今閒置，縣府將推動整建，轉型為全民運動館。圖／頭份市公所提供
頭份市立游泳池2020年受疫情影響停止營運，迄今閒置，縣府將推動整建，轉型為全民運動館。圖／頭份市公所提供
苗栗縣政府今天宣布將在頭份市、苑裡鎮兩地分別推動興建全民運動館。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天宣布將在頭份市、苑裡鎮兩地分別推動興建全民運動館。記者胡蓬生／攝影
頭份市立游泳池2020年受疫情影響停止營運，迄今閒置，縣府將推動整建，轉型為全民運動館。圖／頭份市公所提供
頭份市立游泳池2020年受疫情影響停止營運，迄今閒置，縣府將推動整建，轉型為全民運動館。圖／頭份市公所提供

情人節 鍾東錦 疫情

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