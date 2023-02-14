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中壢莒光公園200多棵櫻花樹 已綻放花期預計至3月初

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位在桃園中壢莒光街及幸福街的莒光公園的整片櫻花已綻放，預計花期可至3月初。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢莒光街及幸福街的莒光公園的整片櫻花已綻放，預計花期可至3月初。記者翁唯真／攝影

想看櫻花不需跑太遠，桃園中壢莒光公園櫻花自2001年陸續種植200多棵櫻花樹後，每年2月中旬左右都吸引不少民眾前往賞花，當地普強里長江長榮表示，公園內的八重櫻已綻放，吸引不少民眾前往賞花，大嘆「真美」。

位在莒光街及幸福街的莒光公園的整片櫻花是由江長榮陸續種下，他表示，因莒光公園興建時，讓他發現有2棵櫻花樹，他才恍然大悟，原來平地也能種櫻花，因此觸發想將莒光公園打造成櫻花公園。

而這些櫻花都是由江長榮利用里長的小型工程款陸續栽種，包括施肥、病蟲害防治、修剪等種植及維護櫻花工作都是他和里上志工一手包辦。

江長榮表示，櫻花適合的天氣若出太陽就會提早開，但最怕下大雨打壞花苞，且照顧櫻花的時間長，並要幫櫻花塑形，每年櫻花凋謝後，避免櫻花一直向上長，要綁水瓶在他的樹枝上，讓他能向下向水瓶方向生長，但若遇到颱風務必要卸下，不然樹枝可能就會被颱風弄斷。

江長榮說，公園內種植山櫻花及八重櫻，不過八重櫻花比較大朵，因此後來都種植八重櫻，大約占8成，目前八重櫻已綻放；民眾只要經過環中東路，就能看到整片緋紅的櫻花，上個周末也吸引不少民遊客前往賞花拍照，花期預計可延續到3月初，不過若氣候不好一直下雨，花苞被打落恐會提早結束。

桃園中壢莒光公園櫻花自2001年陸續種植200多棵櫻花樹後，每年2月中旬左右都吸引不少民眾前往賞花，當地普強里長江長榮表示，公園內的八重櫻已綻放。記者翁唯真／攝影
桃園中壢莒光公園櫻花自2001年陸續種植200多棵櫻花樹後，每年2月中旬左右都吸引不少民眾前往賞花，當地普強里長江長榮表示，公園內的八重櫻已綻放。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢莒光街及幸福街的莒光公園的整片櫻花，是由里長江長榮陸續種下。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢莒光街及幸福街的莒光公園的整片櫻花，是由里長江長榮陸續種下。記者翁唯真／攝影

櫻花 長榮 賞花

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