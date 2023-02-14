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新竹縣3鄉鎮Youbike建置中 最快4月就會陸續啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
位於湖口的中國科大校門前，已經可見Youbike設站，就等4月啟用服務學生。記者巫鴻瑋／翻攝
位於湖口的中國科大校門前，已經可見Youbike設站，就等4月啟用服務學生。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣Youbike去年在竹北上路後，獲得不少民眾好評，如今Youbike即將踏出竹北，目前縣府正在竹東、新豐及湖口建置Youbike站點，預計共有50站，且多設置於車站、學校，4月中旬就將啟用，有望改變民眾通勤習慣。

縣府表示，自去年Youbike正式進駐竹北市以來，各地鄉親反應熱烈，縣府也積極推動擴展站點至竹東、新豐、湖口，目前已完成3鄉鎮共50站點會勘並陸續施工，最快將於4月正式啟用3鄉鎮350輛車，未來新竹縣將有101個站點與790輛車提供服務。

竹縣府交旅處長戴志君指出，大新竹地區民眾對於推出Youbike回響熱烈，去年起陸續於竹北市啟用共51站、440輛車，僅去年租借量就達31.8萬人次，平均周轉率達每日每車3.9次，使用率更一度與推行多年的雙北比肩。

縣長楊文科表示，竹北市Youbike啟用後，立即獲得大家熱烈反應，民眾對於增設站點的需求，縣府都有聽到，經專業評估後，積極邀請里長、公所及相關單位，馬不停蹄地會勘，預計4月中旬將啟用竹東鎮18站、湖口鄉18站，與新豐鄉14站點，共計350輛車。

戴志君表示，3鄉鎮設站原則以人口熱點作為優先建置條件，依據民眾實際需求及周邊人行道、公園等空間是否足夠，進行設站評估，主要包含如竹東車站、新豐車站等，以及學校、機關，要滿足民眾通勤通學的交通需求。

除了3鄉鎮正建置Youbike，竹北也將擴大站點設置，未來將由縣府及竹北市公所合作，竹北將由現行的51站，增加到125站，並提供1100輛以上的Youbike服務民眾，同時推動新竹縣公共自行車捐站機制，若有機關單位有意與縣府共同推動公共自行車系統，都可與縣府合作，促進新竹縣成為低碳運輸城市。

竹東、新豐及湖口Youbike詳細站點曝光，已在網路上引發民眾討論。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東、新豐及湖口Youbike詳細站點曝光，已在網路上引發民眾討論。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 自行車 YouBike

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