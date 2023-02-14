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曝新竹棒球場曾可趕上WBC熱身賽 綠黨團籲高虹安「別作秀」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員楊玲宜今出席民進黨團記者會，要市長高虹安不要再作秀。記者張裕珍／攝影
新竹市議員楊玲宜今出席民進黨團記者會，要市長高虹安不要再作秀。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團今天開記者會揭露最新掌握資料，直指其實WBC主辦單位悍創運動行銷公司去年底場勘認為棒球場無重大問題，並提出草皮養護60天、場地整修6天即可趕上賽事，另根據資料陸續挖掘17個洞也僅3個洞有異物，批高虹安卻是擺爛、政治消費棒球場，呼籲全面開挖、盡速驗收。

民進黨團8名黨籍議員曾資程、施乃如、林盈徹、鄭美娟、劉康彥、楊玲宜、劉彥伶、陳建名今早都齊聚黨團辦公室，舉行「呼籲新竹市政府全面開挖棒球場，盡速驗收復辦賽事」記者會，並高喊「全面開挖、直球對決」口號，要高虹安加速處理棒球場。

身兼黨部主委與黨團總召的陳建名秀出資料，表示美國大聯盟專家Cook來台場勘時後結論認為球場無重大問題，去年12月26日時，WBC主辦單位悍創運動行銷公司也到市府報告，表示只要1月4日起草皮養護60天、2月10讓MLB場地整修6天即可優化完成。

「高虹安的市府團隊明知可以辦理賽事，但決策卻是擺爛！」陳建名直言，悍創提出的期程明確提出只要棒球場優化後符合辦理賽事相關規範，就可以順利在3月5日與3月6日辦理熱身賽，但高市府卻是刻意「消費」球場，還讓市府秘書挖坑做政治動作。

劉康彥也在過年前向市府索取挖掘場地的資料，提及經龍來球場公司指認採樣17點位清點出15處位置，有2處難指認，其中3處挖出石頭、電纜等。但台北市前市長柯文哲卻曾說「17個洞都不及格」，劉直言還未由檢調釐清，卻營造底下都是廢棄物氛圍。

劉康彥更提及，高虹安曾聲稱棒球場有152項缺失，趕不及改善所以放棄爭取WBC熱身賽辦理，但實際上只剩4項缺失還未完成，分別為內野看台積水、外野看台最下層積水與增設排水孔、VIP室嵌燈加上燈罩、球場夜間照明燈光調整，可在2月底改善完。

「高虹安就是不斷想方設法不要辦熱身賽！」劉康彥說，152項缺失有7成共130項都是契約內容項目，應該回到契約精神要求廠商攜手改善，但高卻是反其道而行，挖球場、對改善進度隻字不提，並企圖營造球場極糟、極爛社會氛圍，就是不要辦球賽。

市議員楊玲宜更呼籲高虹安要回歸市政「不要再作秀了」，選舉已經結束了，市府應該扛起責任把事情作好，不要成天處理政治問題，更要盡速完成驗收工程，還給新竹人一個棒球場；陳建名也認為，如果高虹安對內外野有疑慮，除了可平均抽樣，也可以全面開挖，「找找有無大秘寶」，讓球場早日驗收完成。

新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團今天開記者會揭露最新掌握資料呼籲市府全面開挖、盡速驗收復辦賽事。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團今天開記者會揭露最新掌握資料呼籲市府全面開挖、盡速驗收復辦賽事。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團提出資料指市府等單位挖掘17個洞有3個洞挖到異物。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團提出資料指市府等單位挖掘17個洞有3個洞挖到異物。記者張裕珍／攝影
新竹市議會民進黨團總召陳建名表示，悍創運動行銷公司曾提出簡報期程，可在熱身賽前完成場地優化。記者張裕珍／攝影
新竹市議會民進黨團總召陳建名表示，悍創運動行銷公司曾提出簡報期程，可在熱身賽前完成場地優化。記者張裕珍／攝影
議員劉康彥（左2）表示依據相關資料，挖掘17個洞有3個洞挖到異物。記者張裕珍／攝影
議員劉康彥（左2）表示依據相關資料，挖掘17個洞有3個洞挖到異物。記者張裕珍／攝影

高虹安 新竹市立棒球場 記者會 民進黨

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