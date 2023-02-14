曝新竹棒球場曾可趕上WBC熱身賽 綠黨團籲高虹安「別作秀」

新竹市立棒球場工程備受全國矚目，新竹市議會民進黨團今天開記者會揭露最新掌握資料，直指其實WBC主辦單位悍創運動行銷公司去年底場勘認為棒球場無重大問題，並提出草皮養護60天、場地整修6天即可趕上賽事，另根據資料陸續挖掘17個洞也僅3個洞有異物，批高虹安卻是擺爛、政治消費棒球場，呼籲全面開挖、盡速驗收。

民進黨團8名黨籍議員曾資程、施乃如、林盈徹、鄭美娟、劉康彥、楊玲宜、劉彥伶、陳建名今早都齊聚黨團辦公室，舉行「呼籲新竹市政府全面開挖棒球場，盡速驗收復辦賽事」記者會，並高喊「全面開挖、直球對決」口號，要高虹安加速處理棒球場。

身兼黨部主委與黨團總召的陳建名秀出資料，表示美國大聯盟專家Cook來台場勘時後結論認為球場無重大問題，去年12月26日時，WBC主辦單位悍創運動行銷公司也到市府報告，表示只要1月4日起草皮養護60天、2月10讓MLB場地整修6天即可優化完成。

「高虹安的市府團隊明知可以辦理賽事，但決策卻是擺爛！」陳建名直言，悍創提出的期程明確提出只要棒球場優化後符合辦理賽事相關規範，就可以順利在3月5日與3月6日辦理熱身賽，但高市府卻是刻意「消費」球場，還讓市府秘書挖坑做政治動作。

劉康彥也在過年前向市府索取挖掘場地的資料，提及經龍來球場公司指認採樣17點位清點出15處位置，有2處難指認，其中3處挖出石頭、電纜等。但台北市前市長柯文哲卻曾說「17個洞都不及格」，劉直言還未由檢調釐清，卻營造底下都是廢棄物氛圍。

劉康彥更提及，高虹安曾聲稱棒球場有152項缺失，趕不及改善所以放棄爭取WBC熱身賽辦理，但實際上只剩4項缺失還未完成，分別為內野看台積水、外野看台最下層積水與增設排水孔、VIP室嵌燈加上燈罩、球場夜間照明燈光調整，可在2月底改善完。

「高虹安就是不斷想方設法不要辦熱身賽！」劉康彥說，152項缺失有7成共130項都是契約內容項目，應該回到契約精神要求廠商攜手改善，但高卻是反其道而行，挖球場、對改善進度隻字不提，並企圖營造球場極糟、極爛社會氛圍，就是不要辦球賽。