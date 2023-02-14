聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃捷綠線施工 蘆竹、大園明起部分路段夜間全線封閉
桃園捷運GC01標高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。市府捷運工程局表示，施工期間可能造成民眾交通動線不便，請市民體諒配合，施工團隊將在最小範圍、最短期程內施工，盡早完成工程施作。
捷工局表示，2月15日至16日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（富國路三段至南青路）將全線封閉，進行預鑄混凝土U型梁吊裝；2月15日至3月31日夜間夜間10點至隔日早上6點，大園區坑菓路（三民路二段到山菓路）全線封閉，進行鋼構捷運南崁溪景觀橋及預鑄混凝土U型吊裝。
另，2月18日至19日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（南青路到八股路）、長興路四段、及富國路三段（南崁路到南青路）也會全線封閉，進行鋼箱型梁吊裝；2月20日至26日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（長興路四段到南青路）全線封閉，進行鋼箱型梁吊裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言