桃捷綠線施工 蘆竹、大園明起部分路段夜間全線封閉

桃園捷運GC01標高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。市府捷運工程局表示，施工期間可能造成民眾交通動線不便，請市民體諒配合，施工團隊將在最小範圍、最短期程內施工，盡早完成工程施作。

捷工局表示，2月15日至16日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（富國路三段至南青路）將全線封閉，進行預鑄混凝土U型梁吊裝；2月15日至3月31日夜間夜間10點至隔日早上6點，大園區坑菓路（三民路二段到山菓路）全線封閉，進行鋼構捷運南崁溪景觀橋及預鑄混凝土U型吊裝。