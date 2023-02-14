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桃捷綠線施工 蘆竹、大園明起部分路段夜間全線封閉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運GC01標高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。市府捷運工程局表示，施工期間可能造成民眾交通動線不便，請市民體諒配合，施工團隊將在最小範圍、最短期程內施工，盡早完成工程施作。

捷工局表示，2月15日至16日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（富國路三段至南青路）將全線封閉，進行預鑄混凝土U型梁吊裝；2月15日至3月31日夜間夜間10點至隔日早上6點，大園區坑菓路（三民路二段到山菓路）全線封閉，進行鋼構捷運南崁溪景觀橋及預鑄混凝土U型吊裝。

另，2月18日至19日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（南青路到八股路）、長興路四段、及富國路三段（南崁路到南青路）也會全線封閉，進行鋼箱型梁吊裝；2月20日至26日夜間10點至隔日早上6點，蘆竹區南崁路二段（長興路四段到南青路）全線封閉，進行鋼箱型梁吊裝。

桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線高架段因施工需要，2月15日至3月31日將於蘆竹區、大園區多個路段實施夜間封路施工。圖／桃園市捷工局提供

捷運 團隊 桃園

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