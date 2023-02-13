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台灣美光裁員 桃市勞動局收3調解申請案將要求說明

中央社／ 桃園13日電

台灣美光晶圓科技股份有限公司因景氣不佳裁員，桃園市政府勞動局表示，今天已收到3件美光公司勞工的勞資爭議調解申請案，將依規定安排調解會議，並排定時間請美光公司說明。

勞動局晚間發布新聞稿表示，在美光公司正式裁員前，勞動局已於媒體報導相關傳言時，在1月13日及2月3日主動邀集美光公司人資主管，針對縮減約10%的全球員工數新聞到局說明，美光公司則表示將於今年透過優惠離職、人員精減和減少外部招募方式減低成本。

勞動局提醒美光公司，應審慎考量有無其他替代資遣措施，以維護員工的工作權，另外針對選擇優離方案的員工，公司須清楚說明優離內容。

有關美光公司離職金部分，勞動局表示，應由勞僱雙方協商，不得以脅迫方式處理。但如僱主依據勞動基準法第11條各款規定資遣勞工，應有支付資遣費的義務，且資遣費的給付不得低於勞動相關法令規定。

勞動局指出，今天已收到3件台灣美光公司勞工的勞資爭議調解申請案，後續將依規定安排調解會議，為了解美光公司資遣情形，近日已排定時間，將請美光公司到市府說明。

針對可能的資遣情形，勞動局說，已請就業職訓服務處在接獲大量解僱資訊或資遣通報時，依通報名冊針對被資遣員工逐一聯繫，提供徵才活動、失業給付說明，及就業、職訓資源諮詢等資訊及服務，同時整合缺工廠商同類型相關職缺，供被解僱員工第一時間進行媒合，協助勞工迅速找到相近職缺。

資遣 離職

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