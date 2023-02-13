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推動社會住宅 花敬群：將在新竹市蓋2500戶

中央社／ 新竹市13日電

新竹市首座社會住宅「中雅安居」工程今天舉行祈福儀式，內政部政務次長花敬群表示，未來在新竹市會再興建至少3處，總計在竹市建設2500戶社宅，經費由中央投入。

國家住都中心與新竹市政府合作規劃竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照並舉辦動土典禮，今天營造廠商舉辦敲磚祈福儀式，邀請花敬群及新竹市長高虹安等人出席。

花敬群致詞指出，新竹市的「中雅安居」是中央在新竹市興建的第1處社會住宅，未來至少還會興建3處，總計將為新竹市建設2500戶社宅，土地、經費及人力都由中央投入。

他表示，「中雅安居」規劃為低建蔽住宅社區，保留大量開放綠地空間與在地鄰居共享，並在1樓規劃幼兒園及日照中心，讓不同年齡層市民都能享受到更好的公共服務，且後續的興建到日後營運管理，將由國家住都中心採一條龍服務。

花敬群說，「中雅安居」的樓板及樓梯工程採用預鑄工法，不僅可以提高施工效率，也可減少施工期間的噪音及粉塵，另也將透過三級品管機制確保施工紮實，提高建築的耐震能力。

高虹安致詞指出，「中雅安居」工程團隊今天舉辦祈福儀式後將進駐並正式開工，新竹市府將持續推動社宅規劃，以落實居住正義、照顧更多弱勢及青年族群。

根據新竹市政府都市發展處提供新聞資料，「中雅安居」預計興建皆為地下3層的地上21層、15層的2棟住宅社區大樓，提供640戶居住服務，並規劃設置非營利幼兒園、日照中心等，約可收托90名幼童及30名年長者。

都發處表示，「中雅安居」位於竹市延平路一段、經國路二段與凌雲街所夾街廓，基地面積約0.9公頃，興建「只租不售」的社會住宅，租金將參考區域行情訂定，預計民國115年完工。

另外，新竹市議員楊玲宜11日在臉書（Facebook）發文指出，「中雅安居」去年10月已舉辦動工典禮，13日竟要再辦理動工典禮，高虹安作秀、新竹市政府亂花錢。對此，新竹市府表示，13日是營造商舉辦祈福儀式，高虹安受邀觀禮，市府並未支付任何費用。

高虹安 社會住宅

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