中壢回填綠美化閒置地危及社區 議員疑土石方來源不明

桃園市中壢區北富台社會住宅預定地旁的1000餘坪軍方用地，市議員多人爭取提供經費，由中壢區公所整地回填土石方進行綠美化工程，民眾疑慮回填土方與鄰近社區出現高低差，公共安全上危及社區，市議員謝美英今天下午表示，她發現土堆更出現塑膠袋、塑膠管、棉被等廢棄物，質疑土石方來源並要求改善。

桃園市府規畫的中壢區北富台社宅預定地旁，現有閒置1000餘坪土地屬於軍方所有，當地居民希望市府做綠美化工程提供民眾休閒使用，議長邱奕勝、謝美英多位議員共同提出配合款500多萬元，由中壢區公所進行綠美化工程， 目前正在整地。

中壢區公所表示，地方反映北富台社宅周邊沒有市民休憩空間，經民代協調和籌措經費，利用該地進行簡易綠美化工程，根據道路落差調整，該所以自有工程媒合土方回填，綠美化工程預計4月發包，進行環狀步道、休憩座椅、景觀高燈及地毯草，在距社區圍牆1.5公尺設計草溝及矮牆區隔，可減緩民眾安全疑慮。

謝美英表示，她接獲陳情會同仁福里長李秀琴及住戶實地會勘，發現該用地目前回填土石方的面積大、高低落差大，逼近社區圍牆，一旦豪大雨恐引發坍方，後果不堪設想，居民希望提前因應做好安全措施，此外，土堆出現塑膠袋、塑膠管、棉被等廢棄及木條、石塊等營建土石方廢料，現場工程人員卻拿不出土方證明單，

市府建管處、環保局表示，公私有土地工程的土石方出土、需土都要申請，公有單位公共工程出土單位及需土單位，需透過公共工程土方媒合機制申請，申請土石方數量及載運去處，都要有三聯單證明，否則違反桃園市營建剩餘土石管理