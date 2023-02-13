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新竹縣市整合平台首度開會 民生議題達成高度共識

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣市政府今天在竹市府首次召開整合溝通平台會議，就多項民生議題達成高度共識。圖／竹縣府提供
新竹縣市政府今天在竹市府首次召開整合溝通平台會議，就多項民生議題達成高度共識。圖／竹縣府提供

新竹縣長楊文科著重新竹縣市交流合作，選後雙方立即成立整合溝通平台，今由雙方秘書長率局處首長首度開會，就多項交通、垃圾等民眾切身相關的民生議題具體討論，多數議題達成高度共識，將擬定合作備忘錄，擇期由楊文科與市長高虹安共同簽署。 

首場會議今天上午於新竹市府舉辦，竹縣府派出秘書長陳季媛率行政處長周秋堯、交通旅遊處長戴志君、工務處長江良淵、環保局長朱振群、產業發展處副處長姜禮仙等主管出席，竹市府則由秘書長張治祥率市府相關局處長出席。 

會中針對經國大橋智慧交通整合計畫、國道-號縣市交流道匝道儀控及平面道路時制重整、台1線替代道路南段新闢工程、跨頭前溪橋替代道路、經國大橋竹市轄內部分道路改善、空氣品質及河川水質監測數據資料共享、垃圾處理，及縣市通勤通學大眾運輸月票優惠等合作議案，取得高度共識。 

經國大橋智慧交通整合計畫部分，縣市雙方將持續合作，維運經國橋路廊相關智慧交控設備，並同意今年10月至明年12月將由新竹縣負責辦理，2025年1月至2026年12月則由新竹市辦理；經國大橋新竹市轄內部分道路改善案，雙方共識為竹縣已獲經費進行中的改善案先行，竹市端則因涉及用地取得等問題，將進一步協商配合方式。 

國道1號縣市交流道協控及平面道路時制重整合作部分，竹縣府於竹北交流道已開始實施並獲成效，將持續與竹市合作，向交通部高速公路局協調在竹科、新竹與竹北3處交流道匝道共同儀控，並聯合提案向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設經費」，推動縣、市與新竹科學園區平面路口號誌智慧化運作，以及縣、市與竹科合作「縣市園區區域時制重整規畫案」，研擬時制重整計畫。 

台1線替代道路新闢工程部分，雙方將朝依行經縣、市路段長度，按比例分攤工程費，後續縣府將就銜接台68線的路幅與通行車規劃，進一步與市府協調。

針對空品與水質監測數據共享，竹縣環保局已公開在網站上，為方便新竹生活圈民眾，將由新竹市環保局主政，統合縣市資料公開共享；另外，竹市也提出在大眾運輸月票優惠方面，規畫由中央、縣、市分攤補貼差額，由新竹縣、市先行合作，後續再尋求桃園市與苗栗縣加入。 

至於跨頭前溪橋替代道路因新竹市端還待完成都市計畫變更，雙方取得共識，將共同向中央爭取認列為行政院重大建設計畫，以利加速推動。

在垃圾問題方面，竹市原則同意恢復每天代燒竹縣垃圾至150噸，後續因竹縣焚化爐完工延後、竹市焚化爐面臨升級整備的狀況，雙方將就合作細節再深入協商。

竹縣府指出，陳季媛與張治祥會後作成結論，雙方各自將各項合作議案研擬為備忘錄內容，再行磋商，擬定後擇期由縣、市長共同簽署。

新竹 替代道路 楊文科

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