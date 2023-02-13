楊文科提焚化爐代燒垃圾量恢復150噸 竹市府同意
新竹縣長楊文科表示，新竹縣垃圾長年委由新竹市焚化爐協助焚燒，竹市原代燒150噸，後來降到120噸盼恢復，對此新竹市政府今天表示同意，但合作細節仍需協商。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣市為共同生活圈，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安，日前接受廣播IC之音專訪，依竹縣市迫切需要解決垃圾等議題，提出實際合作方向。
楊文科表示，垃圾處理等民生問題迫切需要縣市達成共識解決，早年根據環保署規定，新竹縣市是共用一個焚化爐處理垃圾，竹縣每日產生約250噸家戶垃圾，苗栗縣代燒100噸，新竹市原代燒150噸，後來降到120噸。
楊文科說，當焚化爐歲修時，垃圾甚至不能進場，只能堆積在垃圾場，盼新竹市將待燒量恢復成150噸，若竹市焚化爐量能充足，希望代燒量提升至200至250噸。
對此高虹安透過新聞稿表示，縣市可以從合作先開始，如竹市協助竹縣垃圾處理，竹縣協助底渣的去化等，達成縣市雙贏。
此外今天新竹縣政府秘書長陳季媛與新竹市政府秘書長張治祥對於縣市合作議題開整合溝通平台會議，包含垃圾處理議題獲得共識。
新竹市環保局向中央社記者說，今天會議結論竹市原則同意恢復每日代燒竹縣垃圾至150噸，未來將會提互惠方案，細節仍在討論中。
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