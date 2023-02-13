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竹市首座社宅「中雅安居」開工 預計2026年完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府與國家住都中心合作規畫竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照，今舉辦開工祈福儀式，請內政部次長花敬群（右六）、市長高虹安（右七）出席。記者王駿杰／攝影
新竹市府與國家住都中心合作規畫竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照，今舉辦開工祈福儀式，請內政部次長花敬群（右六）、市長高虹安（右七）出席。記者王駿杰／攝影

新竹市府與國家住都中心合作規畫竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照，今舉辦開工祈福儀式，市長高虹安表示，中雅安居為竹市首座社會住宅建案，工程團隊將在今天祈福儀式後進駐、象徵正式開工，預計2026年完工，市府未來也會持續推動社宅規畫，以落實居住正義、照顧更多弱勢及青年族群。

內政部次長花敬群今也受邀到場，他說，住都中心推動社會住宅，近2年已決標全台社宅逾3萬戶，執行能量與效率超越過去蓋國宅規模，因竹市人口稠密，加上產業發展需要，因此所推動的社宅量能為非六都最多，且社宅需求仍遠大於供給，盼中央與地方繼續努力規畫。

花敬群指出，中雅安居基地規模足夠，特別規畫日照中心與幼兒園，加上社會住宅無圍牆特色，使社區能夠串聯周邊鄰里小公園，更活潑、互動性高，打造真正幸福社區，也盼透過社宅的興辦，重新定義台灣社區環境生活。

高虹安說，市府與住都中心共規畫2510戶社會住宅，為目前非六都規畫戶數最多，其中，中雅安居總戶數為640戶，讓青年、弱勢族群能夠有安心居住的權利，同時還有非營利幼兒園、日照中心，照顧到不同年齡層的需求。

高虹安說，竹市目前共規畫4處社宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居和建功高中南側都更案，香山區社宅也將納入政策規畫，希望中長期以推動4000戶的社會住宅作為政策目標。

雙喜營造指出，中雅安居工程總預算超過32億、占地3000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層的住宅社區大樓，提供640戶的居住服務，更規畫研擬設置非營利幼兒園130坪、日照中心75坪等，約可收托90名幼童及30名年長者，以期照顧更多市民。

都發處指出，中雅安居位於延平路一段、經國路二段與凌雲街所夾街廓，基地面積約0.9公頃，由雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，將興建「只租不售」的社會住宅，租金訂定將參考區域行情訂定。

都發處指出，市府在財政及土地資源限制下，近年積極與國家住宅及都市更新中心合作，透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，目標讓社宅政策能穩健地持續推動。待首座社宅完工後，將為新竹市打造更友好的居住環境，實現居住正義並帶動地方繁榮，讓市民享受更優質的生活。

中雅安居工程總預算超過32億、占地3000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層的住宅社區大樓，提供640戶的居住服務。記者王駿杰／攝影
中雅安居工程總預算超過32億、占地3000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層的住宅社區大樓，提供640戶的居住服務。記者王駿杰／攝影
中雅安居工程總預算超過32億、占地3000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層的住宅社區大樓，提供640戶的居住服務。記者王駿杰／攝影
中雅安居工程總預算超過32億、占地3000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層的住宅社區大樓，提供640戶的居住服務。記者王駿杰／攝影

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