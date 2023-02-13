遭控假消毒、車廂沒定時除鏽 桃捷回應了

國民黨桃園市議員詹江村今天爆料，桃園捷運公司遭內部員工直指防疫消毒造假、廠商員工在上班時間自帶躺椅睡覺，車廂外觀也未按時除鏽，恐影響車廂使用年限。對此，桃捷公司澄清，車廂都有定時消毒，車廂除鏽工程也不宜經常施作；雖曾有清潔工班私帶躺椅，但當場就遭糾正禁止，否認外界所有指控。

「桃捷有千餘人有什麼用，」詹江村今天在臉書表示，有桃捷內部員工向他控訴，公司疫情期間並未確實使用酒精做車廂消毒，只有遇長官視察才有「做做樣子」；此外還有廠商員工在上班時間自帶躺椅在休息室睡覺，甚至上班時間使用淋浴室盥洗。

詹江村也轉述，該員工直指桃捷車廂外觀並未按時除鏽，擔心會影響車廂使用年限；除鏽工程具危險性，需專業人員施作，承包廠商員工卻沒有專業證照，承包廠商還需委外其他廠商才能施作，質疑桃捷為何要發包給不專業的廠商。

對此，桃捷回應，公司自疫情起，每天都對回廠的列車，以濃度500PPM的漂白水消毒，且每天皆列為列車清消的檢查驗收項目；2020年4月起更依疫情指揮中心的指引，將漂白水濃度調高為1000PPM，以酒精擦拭旅客接觸的把手、欄杆。

對於廠商員工遭指控不專業，桃捷坦言，經查1年多前確有清潔工班私自攜帶躺椅來上班，但當場就糟車廠副段立刻糾正禁止；若施作清潔的工班，不慎將清潔藥劑濺在衣服上，公司也會讓工班盥洗，以維護整潔。

至於車廂遭控未按時除鏽，桃捷表示，2021年12月至去年4月，全車隊共有28列車廂完成除鏽，施作時一定會確保施作人員有工安裝備；桃捷也強調，是否需除鏽，公司會依實際的車身外觀狀態狀況評估，不宜經常性施作，以免傷及金屬車身的鍍膜。