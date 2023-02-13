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桃園國中小免費營養午餐上路 張善政履行政見請家長安心
桃園市長張善政承諾「公私立國中小學全面免養午餐」 政見上路，他與市議長邱奕勝今天上午至楊梅區楊心國小視察校方食農教育及廚房廚工烹製午餐過程，他與學生一起享用免費營養午餐，張善政表示，國中小免費養午餐一年15億預算，開學第一天如期上路，他吃得很滿意，品質沒有問題，請家長放心。
張善政選舉期間打出公私立小學免費營養午餐政見，他當選後，邱奕勝帶領市議會去年底通過免費營養午餐預算，今天第二學期開學日，全市各國中小學全面實施免費營養午餐上路，張善政與邱奕勝由議員、市府多位首長陪同，至楊心國小視察營養午餐及食材，看到校方推廣學生體驗飼養雞、兔及利用小小菜園栽植蔬菜，張、邱等人與學生一起栽蔬菜、澆水體驗食農教育。
張善政視察校方廚房採用的在地米食、蔬果，詢問食材來源，並到廚房實地視察廚工利用在地食材烹煮學童營養午餐菜色過程，了解食材驗收把關流程，在學生打理飯菜後，他與學生一起享用美味的營養午餐，楊心國小詹姓學童說，她喜歡營養午餐，很好吃，自行攜帶餐具就可以食用。
張首次品嘗學生營養午餐後、笑說「看到我的笑容便知吃得很滿意」，他覺得營養均衡、菜色無重油重鹽，味道適中，他對學生營養午餐品質、食材來源感到放心，請家長放心孩子在學校用餐。
張善政表示，感謝議會通過免費營養午餐預算，一年預算15億元全市國中小學生受惠，今年開學第一天，讓免費營養午餐如期上路，他特別到學校關心營養午餐食材和品質，也看到校方小小農場推動學生體驗食農教育，營養午餐上路後，之前部分地區利用回饋金、宮廟公益款補助的營養午餐，今後均由市府接手，這些回饋金、公益款回歸正常使用。
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