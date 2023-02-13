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確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

桃園加碼電動機車補助 青年、婦女可享「原車價95折」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市環保局公布今年度電動機車補助方案，除持續過往補助新購及淘汰1到4期燃油機車換購電動機車最高各4000元及9000元外，二行程燃油機車汰舊換購補助將提高1000元至最高1萬元，10年以上的5期老舊燃油機車則首度納入方案，提供8000元汰舊換購補助。另針對桃園18歲以上30歲以下青年和育有6歲以下孩童的婦女，市府加碼給予原車價95折優惠。

環保局長陳世偉表示，為加速汰舊高汙染潛勢機車，今年制定「桃汰郎」電動機車補助方案，增加補助淘汰老舊機車範圍，並首度納入車齡10年以上的5期機車。

環保局表示，依照今年專案，若淘汰10年以上的5期機車最高可補助8000元，淘汰1到4期機車最高補助9000元，淘汰二行程機車補助最高補助1萬元，若淘汰1到4期或二行程機車還可再加碼8000元，以上專案限量4500名；民眾新購電動機車則補助最高4000元，限量7500名。

針對桃園市18歲以上30歲以下青年及育有6歲以下孩童的婦女，市府也加碼提供「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案，給予原車價95折優惠；另中低收入戶及復興區市民可再加碼1萬元，降低青年、婦女及偏鄉民眾的購車負擔。

環保局表示，統計桃園電動機車數已達8.9萬輛，目前二行程機車僅剩2.3萬輛，占比1.8%為六都最低，老舊1至4期機車僅剩23.4萬輛，占比為17.8%亦為六都最低；今年補助期限為1月1日起至12月31日止，最晚申請期限至明年1月10日，且補助名額有限，市民可盡快透過線上系統申請。

桃園市環保局今年推出「桃汰郎」電動機車補助方案，增加補助淘汰老舊機車範圍，並首度納入車齡10年以上的5期機車。本報資料照
桃園市環保局今年推出「桃汰郎」電動機車補助方案，增加補助淘汰老舊機車範圍，並首度納入車齡10年以上的5期機車。本報資料照
桃園市環保局今年推出「桃汰郎」電動機車補助方案，增加補助淘汰老舊機車範圍，並首度納入車齡10年以上的5期機車。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局今年推出「桃汰郎」電動機車補助方案，增加補助淘汰老舊機車範圍，並首度納入車齡10年以上的5期機車。圖／桃園市環保局提供

電動機車 桃園 青年

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