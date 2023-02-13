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享受種菜農家樂 苗栗市廚餘示範農場報名抽籤又來了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所廚餘示範農場報名抽籤又來了，市民要把握機會。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所廚餘示範農場報名抽籤又來了，市民要把握機會。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所廚餘示範農場每兩年報名抽籤都搶破頭，今年2月20日至3月10日受理報名，1戶限1個名額，3月19日上午10點在苗栗市玉華社區活動中心抽籤，洽詢電話037-331917。

市公所廚餘示範農場今年開放310個單位供免費耕種，每個單位約2坪面積，其中A區在維新里客家文物館旁規畫90個單位；B區在維新里20鄰懷安22號環市道路旁170個單位；C區在玉清里復興路4段185號旁50個單位。

示範廚餘農場2月20日至3月10日上班時間受理報名，1戶僅限登記1名，受委託人也只能接受1戶委託辦理，抽籤前查驗戶口名簿正本，3月19日上午10點採A、B、C區分開抽籤，不得要求重抽。

市公所指出，開放耕作2周內，如仍未進場種植，或期間違反禁用化學農藥規定，取消使用資格，公所通知備取A區3單位、B區5單位、C區3單位依序遞補資格，不得異議。

苗栗市公所廚餘示範農場報名抽籤又來了，市民要把握機會。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所廚餘示範農場報名抽籤又來了，市民要把握機會。圖／苗栗市公所提供

廚餘 文物

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