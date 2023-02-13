台水將於中壢區過嶺施工 2538戶停水資訊看這邊

台水公司「中壢區過嶺里民族路六段90號旁新裝工程」，將於3月7日早上9時至17時施工，施工期間暫停供水。經發局表示，停水戶數約2538戶，請民眾預先儲水備用，並要求自來水公司盡速完工復水。

經發局提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局說，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。

停水時間為年3月7日9時至17時止，共8小時，區域如下：

中壢區過嶺里：松平路、松平一街至松平三街、松信一街、松信二街、松勇路、松勇一街、松勇二街、松信路、松仁路、松勤路、松義一街至松義三街、松義路、松德路、松德一街、松智路、松智一至三街、過嶺路一段、民族路五段28號至民族路六段270號間、高鐵南路五段。

楊梅區新榮里：新榮路、新榮路57巷、裕榮路180巷。

新屋區頭洲里：新榮路、新榮路68巷至82巷。