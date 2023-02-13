桃市府打造水岸共融式遊戲場 預定今年底可完工

桃園市政府水務局將打造「桃園區第一河濱公園」做為共融式遊戲場的示範場域，工程已於今年2月1日開工，預定今年11 月可完工。期待能融合南崁溪水岸特性，營造具有主題特色的共融式遊戲場域。

水務局說，桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程，預計將既有的公園綠地1.1公頃面積改造，總經費約4,900萬元，在設計施工階段，已多次辦理說明會及邀集里長討論，並協調施工動線，以降低對當地居民的影響。

水務局表示，未來遊戲場的遊具將會經過安全驗證，並依「無障礙環境」、「豐富性」、「挑戰性」、「主題性」、「自然性」及「服務完整性」等六大原則指標，打造符合水元素特色的核心型共融式遊戲場。

水務局說明，遊戲場設施分為緩和遊戲與體健、水道與沙坑景觀設施區及森林冒險區等三大區域，低年齡層的孩童可體驗彈跳與奔跑速度感，戶外敲擊樂以及觸覺體驗步道，另也規劃體健設施供長輩使用。

市議員余信憲表示，桃園區一直是全國性共融式遊戲空間的指標，從風禾公園、大有梯田公園都享譽全國，對於河濱共融式公園，大家都樂觀其成。市議員凌濤則表示，共融式遊戲場域的闢建，對於有許多新興家庭的桃園，是非常重要的建設。