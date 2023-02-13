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竹北燈會10天湧逾40萬人次 帶動周邊觀光商機

中央社／ 新竹縣13日電

為期10天的竹北元宵燈會昨天劃下句點，竹北市長鄭朝方今天表示，燈會吸引超過40萬人次造訪，帶動竹北觀光，明年燈會將推科技互動光雕，持續為竹北帶入科技與文化活動。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，2023竹北市元宵燈會於文化公園舉辦，今年主燈為360度旋轉的「Q版太空兔」，還有兔年4大情境式主題燈區，包含科技燈區、昆蟲燈區、山岳燈區及水月燈區。

鄭朝方接受中央社記者電訪表示，為期10天的竹北市元宵燈會昨天落幕，共吸引超過40萬人次造訪，成功帶動展場以及竹北周邊商機至少增加2成以上營收。

鄭朝方表示，明年竹北元宵將續辦燈會，規劃導入以科技互動為主的光雕秀，並透過4D科技結合媒體藝術等，讓民眾有沉浸式體驗，啟發感官想像。

燈會 元宵 北市

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