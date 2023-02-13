竹北燈會10天湧逾40萬人次 帶動周邊觀光商機

台灣科技產業發展重鎮落在新竹，許多科技人才遷入、資源注入，帶來重要推進動力。不過，近日一名網友卻發現被列為國定古蹟的新竹火車站人潮稀少，「現在想逛都不知道逛什麼」，讓他不禁納悶難道是市長的政績嗎？貼文

2023-02-13 11:32