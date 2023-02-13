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高虹安：竹市凍卵補助最快母親節上路每人補助兩萬餘元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安今受訪時指出，凍卵補助已確認經費金額，若市議會通過，最快可望在母親節推出。記者王駿杰／攝影
市長高虹安今受訪時指出，凍卵補助已確認經費金額，若市議會通過，最快可望在母親節推出。記者王駿杰／攝影

新竹市有不少民眾在園區工作，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，市長高虹安選前推出凍卵補助政見，高今受訪時指出，凍卵補助已確認經費金額，若市議會通過，最快可望在母親節推出，每年將有1000名婦女受惠，每人可獲兩萬餘元補助，將是全國首創的優生福利。

高虹安說，竹市有包括科技業等許多上班族女性，很多時候無法隨心所欲的在時辰上作生育的人生規畫，或是順其自然的去孕育下一代，她在選舉期間即聽取非常多凍卵這方面的期待與心聲，因此提出「凍卵補助」政策。

目前市府規畫今年1月1日前設籍於竹市25至40歲的女性，就可在前期包括檢測卵巢功能與生育力的AMH檢測等健康檢查，到凍卵的療程與後續的存放與管理，這三項主要補助的費用，市府都已研議討論過，目前已在籌畫相關預算與政策執行的期程。

高虹安說，這項政策的相關經費編列，也已與市議會國民黨團總召陳慶齡報告，與副議長余邦彥溝通，都獲得相當支持，接下來若規畫順利，預計可在今年母親節時正式上路，相關單位已針對預算及相關辦法提出草案，希望藉此能提升生育率。

衛生局長陳厚全指出，竹市推出全國首創凍卵政策主要分為兩項，第一是幫助孕期的婦女作卵巢健檢，預估每年約有2000名女性有需求，檢查後若是正常者就可進入凍卵的療程與保存。市府預計每年補助1000名婦女接受凍卵療程，其中包括凍前檢查每人1000元，凍卵療程則補助兩萬元，另包括後續保存與維護費用每年1000元。

陳厚全說，目前坊間包括檢查、凍卵及保存維護費用約五至六萬，再以卵子保存期限約為十年，市府初步規畫補助保存五年期，每人補助2萬餘元，每年總經費約需6000萬元，未來每年依人數增加，費用會每年增加，希望帶起頭作用，未來經費不足部分也歡迎企業、科技廠能夠將凍卵療程列為女性員工福利補助。

凍卵 生育 高虹安

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