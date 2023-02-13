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苗栗竹南垃圾焚化廠營運有瓶頸 縣府雙管齊下

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，縣府評估研議雙管齊下解決。圖／苗栗縣政府提供
苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，縣府評估研議雙管齊下解決。圖／苗栗縣政府提供

苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，光是處理鄉鎮市公所送燒垃圾1年就要虧約1億元，每年1萬多公噸底渣處理，也遭遇地方反彈，縣府評估調費用，及底渣去化再生粒料使用在公共工程，雙管齊下解決瓶頸。

竹南焚化廠BOT模式20年，廠商操作至2028年2月，因環保署撥補苗栗縣環境保護基金（焚化廠基金）逐年降低比例，縣府至目前挹注4.1億元，仍是入不敷出，預計2025年底會呈現負數，至操作期限還要持續虧損3.2億元。

縣府環保局分析，焚化廠處理成本每公噸2200元，縣內鄉鎮市公所收費1200元，代燒新竹縣、南投縣收2500元，事業廢棄物的員工生活垃圾2300元、低熱值2800元，及高熱值3800元，其中處理鄉鎮市垃圾1年虧損約1億元。

此外，焚化廠也面臨底渣飛灰地方反彈無處可去的問題，去年焚化廠產生約1萬8292噸底渣，處理後產製再生粒料約1萬7799餘噸，扣除新竹縣、南投縣應回運5000多噸，仍有近1萬2783多噸需要處理。

環保局指出，焚化廠必須持續經營，勢必調高垃圾處理費用，將會全面評估鄉鎮市公所、外縣市垃圾，及事業廢棄物收費標準，至少彌補5年BOT到期的3.2億元缺口，並盡量減少衝擊鄉鎮市公所的財政。

環保局並研議跟進台中市、彰化縣訂定自治條例，底渣去化再生粒料強制使用在公共工程，法規允許依比例的控制性低強度回填材料、級配粒料基層、級配粒料底層，及低密度再生透水混凝土等項目，大宗使用在道路級配粒料底層、管溝工程及開發案基地填築等，去化底渣飛灰。

苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，縣府評估研議雙管齊下解決。圖／苗栗縣政府提供
苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，縣府評估研議雙管齊下解決。圖／苗栗縣政府提供

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