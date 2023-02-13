聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗竹南垃圾焚化廠營運有瓶頸 縣府雙管齊下
苗栗竹南焚化廠基金再2年多就會用磬，光是處理鄉鎮市公所送燒垃圾1年就要虧約1億元，每年1萬多公噸底渣處理，也遭遇地方反彈，縣府評估調費用，及底渣去化再生粒料使用在公共工程，雙管齊下解決瓶頸。
竹南焚化廠BOT模式20年，廠商操作至2028年2月，因環保署撥補苗栗縣環境保護基金（焚化廠基金）逐年降低比例，縣府至目前挹注4.1億元，仍是入不敷出，預計2025年底會呈現負數，至操作期限還要持續虧損3.2億元。
縣府環保局分析，焚化廠處理成本每公噸2200元，縣內鄉鎮市公所收費1200元，代燒新竹縣、南投縣收2500元，事業廢棄物的員工生活垃圾2300元、低熱值2800元，及高熱值3800元，其中處理鄉鎮市垃圾1年虧損約1億元。
此外，焚化廠也面臨底渣飛灰地方反彈無處可去的問題，去年焚化廠產生約1萬8292噸底渣，處理後產製再生粒料約1萬7799餘噸，扣除新竹縣、南投縣應回運5000多噸，仍有近1萬2783多噸需要處理。
環保局指出，焚化廠必須持續經營，勢必調高垃圾處理費用，將會全面評估鄉鎮市公所、外縣市垃圾，及事業廢棄物收費標準，至少彌補5年BOT到期的3.2億元缺口，並盡量減少衝擊鄉鎮市公所的財政。
環保局並研議跟進台中市、彰化縣訂定自治條例，底渣去化再生粒料強制使用在公共工程，法規允許依比例的控制性低強度回填材料、級配粒料基層、級配粒料底層，及低密度再生透水混凝土等項目，大宗使用在道路級配粒料底層、管溝工程及開發案基地填築等，去化底渣飛灰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言