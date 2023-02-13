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原定2027年營運 中大醫院設立「遭中央否決」原因曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央大學爭取八德校區設立醫院，卻傳出中央最後審查結果為不同意。圖／呂林小鳳議員提供
中央大學爭取八德校區設立醫院，卻傳出中央最後審查結果為不同意。圖／呂林小鳳議員提供

中央大學在桃園市八德區籌設中大醫院，提供700多個床位，計畫書2021年通過桃園市醫審會審核，預計2027年營運，但計畫送到中央後，近期傳出衛福部醫審會審查不通過，主因是桃園次醫療區域已有部立桃園醫院、長庚醫院等大型醫院，導致床位擴充受限。校方表示，將持續爭取通過設院，同時搜集意見，研擬朝「醫療」以外的方向規畫智慧健康園區。

教育部2020年8月同意中央大學籌設八德校區，隔年1月獲行政院同意撥用校區土地，隨後中大醫院設立經桃園市醫審會通過，去年7月送衛福部審查，原預計待衛福部審查通過後，去年9至10月間將辦理公告招商作業並開始實質開發，後續卻無動靜。

據悉，中大醫院規畫39個科別，並申請一般急性病床449床、急性精神病床30床及特殊病床242床。去年12月衛福部召開第1次實體審查會，上周審查進度出爐，結果為不予同意。

市府衛生局今證實， 桃園次醫療區域內包括大園、蘆竹、桃園、龜山、八德、大溪、復興等行政區，現已有部立桃園醫院、長庚醫院等大型醫院，中央認為中大醫院申請床數過高，已接近每萬人口50床的限制增設規定，因此未通過審查。

副市長王明鉅表示，中央大學取得八德擴大都市計畫區2公頃土地已閒置超過10年，地方長期關心進度，不過受限床位擴充規定，中大也沒醫學系，目前設院計畫被中央否決，建議校方不一定把焦點都放在醫療上，未來也可擴大中大國民運動中心規模，「讓人減少生病、更健康也是一個方向。」

「此案真的卡很久了，」議員呂林小鳳表示，中央大學本身沒有醫學院，經營醫院的能力因此遭到質疑，其實中大可轉作部桃的兒童醫院，部桃也有合作意願，否則中大若還是原地踏步，再被中央否決的機率還是很高。

中大校長周景揚表示，上周得知中央審查結果，校方目前研擬朝2方向進行，包括持續爭取設院，市府衛生局同步和中央檢討桃園次醫療區域的畫分；校方也會研究，八德校區除設置醫院以外，是否有其他方式可實現「促進健康」的初衷。

衛生局副局長蘇柏文表示，八德目前僅有診所，鄰近的大溪區及復興區也無區域醫院，八德若結合捷運路線網絡，可作為大溪區、復興區的偏鄉醫療中繼站，並提升山區醫療資源，站在衛生局立場，仍會繼續請衛福部評估設置中大醫院的可行性。

部立桃園醫院 衛生局 衛福部

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