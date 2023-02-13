快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

中台灣區域治理平台新增成員 新竹市加入擴大為8縣市

中央社／ 台中13日電

台中市長盧秀燕今天宣布，「中台灣區域治理平台」自7縣市擴大為8縣市，包含原先的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市及新加入的新竹市。

盧秀燕今天上午視察樹德國小開學狀況，她接受媒體聯訪時表示，「中台灣區域治理平台」為全國最大的區域聯合治理平台，去年九合一大選後，部分縣市首長異動，市府擴大推動平台，包括台中市在內，目前徵求從新竹縣市至嘉義市的新任縣市長加入，首次大會先以成立為主。

盧秀燕透過新聞稿補充，自就任台中市長之初即有感單一縣市力量有限，必須與其他縣市進行合作，才能發揮區域治理綜效，因此在上個任期已擴大合作，有7個縣市共同參與平台。

盧秀燕指出，舉例而言，去年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、疫苗短缺需要調度時，各縣市透過平台協調支援；中彰投規畫交通協控平台計畫、獲得交通部核定分年補助，將透過智慧化的儀控設施，有效改善鄰近縣市交通。中部的空品在各縣市的共同監督下，創下歷年最佳空氣品質紀錄。

盧秀燕強調，中台灣位處台灣的心臟位置，8縣市總人口數逾700萬人，占了台灣總人口數三分之一強，中台灣的各項產業基礎堅強，觀光、文化等領域也深具潛力，透過串連各縣市互助合作、資訊與經驗共享，讓施政更加貼近民眾需求。

台中市政府表示，「中台灣區域治理平台」從七縣市擴大到八縣市，預計2月16日在台中市政府台中廳舉辦「中台灣區域治理平台啟動儀式」，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹市長高虹安出席。

盧秀燕

延伸閱讀

中台灣治理平台16日辦大會 盧秀燕將領7縣市首長全到齊

彌平縣市落差 盧秀燕撥20多億3年拚蓋25校活動中心

校園室內脫口罩 盧秀燕：視疫情 必要時「收緊」防疫

影／雞蛋漲價 盧秀燕：再補助食材費 讓孩子吃得飽

相關新聞

新竹貴為科技重鎮⋯火車站卻沒落了？鄉民舉「六都這3市」嘆：很正常啊

台灣科技產業發展重鎮落在新竹，許多科技人才遷入、資源注入，帶來重要推進動力。不過，近日一名網友卻發現被列為國定古蹟的新竹火車站人潮稀少，「現在想逛都不知道逛什麼」，讓他不禁納悶難道是市長的政績嗎？貼文

原定2027年營運 中大醫院設立「遭中央否決」原因曝光

中央大學在桃園市八德區籌設中大醫院，提供700多個床位，計畫書2021年通過桃園市醫審會審核，預計2027年營運，但計畫...

新竹縣首次用焚化爐底渣蓋路 竹4線鄉道全面重鋪

竹北西區連接台1線與台61線重要的東西往來道路鄉道竹4線改善工程已全面完工通車，不僅全面重鋪，還增設通學步道，更是新竹縣...

竹市佛教會首屆幸福城市論壇 高虹安分享城市願景

新竹市佛教會攜手新竹市政府昨舉辦2023首屆幸福城市論壇，主題從當代教育視野、人文關懷以及產業發展三大面向分享實務經驗。...

苗140線苑南陸橋限重20公噸 大貨車改道造成農路破損

苗栗縣苑裡鎮苗140是苑裡地區通往台61線西濱公路、國道三號苑裡交流道及大甲幼獅工業區的最主要聯絡道路，但由於苑南陸橋橋...

未登記工廠納管 桃園近半未送件

未登記工廠申請納管3月19日前須提送改善計畫，市府統計，截至1月底已申請納管的2200家未登記工廠還有一半未送件，民代直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦