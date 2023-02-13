今開學日 苗縣長鍾東錦一早率警方校門口迎接學童開學

寒假結束，今天是國小開學日，苗栗縣警察局出動158名守護警力，針對轄內國民小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口交通疏導勤務，維持學童安全及停車秩序；苗栗縣長鍾東錦一早也率業務單位至頭份市信義國小宣導反詐騙、反毒品及婦幼安全，加強學童自我保護意識。

今天上午苗栗縣長鍾東錦率領教育處處長及警察局局長莊勝雄、婦幼隊隊長郭守明、少年隊隊長丁世嚴及頭份分局分局長林育旺等人，至頭份市信義國小迎接小朋友開學。

警局家防官呼籲，近來疫情期間，讓兒少課餘活動轉移至網路，上網時間大幅增加，網路已經成為兒少性剝削案件的主要犯罪工具，兒少性剝削之加害人運用社群網站及通訊軟體作為接觸兒少之主要媒介，提醒兒少使用網路時要注意三件事：「不透露真實資料」、 「不順從網友的要求」、「記得關掉視訊鏡頭」。

如果有網友搭訕聊天，切勿透露真實住所、就讀學校或家人不在家的訊息，防止遭跟蹤騷擾；另外，當遇到網友有慫恿或批評等刺激情緒的言語，或以贈送虛擬禮物誘導暴露自己的身體時，即使只有一瞬間，也是會被截圖散布，將受控制及威脅，長期處於恐懼壓力中。最後特別提醒不管是視訊上課或視訊聊天，結束後記得關掉鏡頭，以免隱私遭他人側錄。