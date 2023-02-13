新竹縣首次用焚化爐底渣蓋路 竹4線鄉道全面重鋪

竹北西區連接台1線與台61線重要的東西往來道路鄉道竹4線改善工程已全面完工通車，不僅全面重鋪，還增設通學步道，更是新竹縣首次採用焚化爐底渣作為路基鋪路，縣府希望展現環保、落實循環經濟的決心，未來還將應用在縣內其他道路建設上。

縣府工務處表示，鄉道竹4線修復路段起於台1線67.6K，終點到西濱公路台61線65K處，不僅連接2條重要省道，這段道路也是竹北地區及台元科技園區往北的主要交通路線，還可從竹北市區一路通往新竹知名的觀光景點新月沙灣。

縣府指出，改善工程路線長度近6公里，改善內容包括鋪面老舊全面更新、人孔蓋調降提升道路平整度、增設鳳岡國中小周邊通學步道及全路段自行車路線指標畫設串聯路網等，以提升通勤、通學及旅遊的道路交通品質。

工務處指出，這次用在竹4線去化的焚化底渣就約300公噸，有效減少了天然砂石的消耗與利用，落實循環經濟，且道路的鋪面也採用再生瀝青混凝土。

因是新竹縣首次將焚化爐底渣應用在路基修築，新竹縣環保局掛保證「符合環保署規定的標準」，強調使用的焚化再生粒料是經過處理，若其他新竹縣的機關及公民營機構有需求，都可由環保局提供合格的焚化再生粒料至加工廠製成產品，再提供工程使用。

環保局表示，經統計2020到2022年，新竹縣共去化3萬2484公噸焚化再生粒料，用在基地填築、控制性低強度回填材料、磚品與衛生掩埋場覆土、道路級配粒料底層及基層。

未來焚化底渣用於道路路基修築將持續推動，其中寶山地區連接竹科、國道1號及國道3號交流道的鄉道竹43線拓寬工程就會採此工法，拓寬工程預計4月完工，焚化底渣去化量更達到3214公噸，有效展現新竹縣公共工程落實循環經濟的決心。