苗140線苑南陸橋限重20公噸 大貨車改道造成農路破損

苗栗縣苑裡鎮苗140是苑裡地區通往台61線西濱公路、國道三號苑裡交流道及大甲幼獅工業區的最主要聯絡道路，但由於苑南陸橋橋齡緣故，限重20噸，導致許多貨運車輛繞至附近農路，經長期輾壓反而造成原有農路破損不堪，修修補補頻繁，加上路窄會車困難，形成另類行車隱憂。

立委陳超明、縣議員張顧礫經地方陳情改善，上周五邀集公路總局、縣府工務處等單位到現場會勘，最後達成兩項共識，短期內先由縣府辦理苑南陸橋的改善加固部分，提高載重重量的限制；長期部分，請縣府開始規畫縣道140線二期工程，將苑南陸橋改建一併納入。

立委陳超明指出，為解決苗140龐大車流壅塞情況，國3苑裡交流道至苑南陸橋的拓寬計畫，日前已向公路總局爭取到4.6億的經費，等待交通部正式核定，因此也希望縣府規畫苗140線二期工程，將苑南陸橋改建一併納入。