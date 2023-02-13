聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗140線苑南陸橋限重20公噸 大貨車改道造成農路破損
苗栗縣苑裡鎮苗140是苑裡地區通往台61線西濱公路、國道三號苑裡交流道及大甲幼獅工業區的最主要聯絡道路，但由於苑南陸橋橋齡緣故，限重20噸，導致許多貨運車輛繞至附近農路，經長期輾壓反而造成原有農路破損不堪，修修補補頻繁，加上路窄會車困難，形成另類行車隱憂。
立委陳超明、縣議員張顧礫經地方陳情改善，上周五邀集公路總局、縣府工務處等單位到現場會勘，最後達成兩項共識，短期內先由縣府辦理苑南陸橋的改善加固部分，提高載重重量的限制；長期部分，請縣府開始規畫縣道140線二期工程，將苑南陸橋改建一併納入。
立委陳超明指出，為解決苗140龐大車流壅塞情況，國3苑裡交流道至苑南陸橋的拓寬計畫，日前已向公路總局爭取到4.6億的經費，等待交通部正式核定，因此也希望縣府規畫苗140線二期工程，將苑南陸橋改建一併納入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言