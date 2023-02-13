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新竹貴為科技重鎮⋯火車站卻沒落了？鄉民舉「六都這3市」嘆：很正常啊

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹火車站於民國87年獲列國定古蹟。報系資料照／記者季相儒攝影
新竹火車站於民國87年獲列國定古蹟。報系資料照／記者季相儒攝影

台灣科技產業發展重鎮落在新竹，許多科技人才遷入、資源注入，帶來重要推進動力。不過，近日一名網友卻發現被列為國定古蹟的新竹火車站人潮稀少，「現在想逛都不知道逛什麼」，讓他不禁納悶難道是市長的政績嗎？貼文引起熱議，不少人卻直言「很正常！」

這名網友透過PTT發問「新竹火車站沒落了？」他認為新竹是科技之都，但他從新竹火車站走出來卻覺得「有點冷清」，比起來桃園而言，現在連要找個書局都很難，且看到很多店家在出租，都沒有什麽可以逛的。不過，原PO聽說新竹火車站附近以前有很多家連鎖書店，也有很多唱片行、服飾、鞋店之類的，「現在都沒有耶～想逛卻不知道逛什麼，這是市長的政績嗎？求解」。

貼文一出，不少網友狠酸「早就沒落了」、「高虹安負責啊」、「站前跟10年前比真的沒落很多啊」、「車站只剩貴森森的麵店和水煎包」、「地價代表了發展，以政客的思考是這樣沒錯」、「真的慘⋯曾經精華區變轉運站」。

也有人留言表達看法，認為不少大城市都在發展新市區，「火車站的定位跟過去已經不一樣了，所以週邊不是精華區或不是鬧區的話，這也沒啥」、「正常～台北、台中、高雄也是，都在發展新市區」、「新竹只不過在走台北台中高雄以前走過的路而已，舉例：台北東移、台中西移、高雄北移」、「日本都搞車站和大商場共構來挽救」。

新竹火車站位於新竹市中華路上，建築風格融合西式建築特色，成為當地特色觀光景點。據新竹市觀光旅遊網介紹，新竹火車站是全台現役車站歷史最悠久的車站之一，並於民國87年獲列為國定古蹟。

PTT 新竹 火車站 國定古蹟

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