影/桃園燈會12天創110萬遊客 閉幕掀高潮兔年燈組典藏
2023桃園燈會今天晚上在楊梅區富岡小鎮閉幕，為期12天的濃濃客庄味的燈會，在台日鼓樂聯合表演多首磅礡神樂鼓聲，贏得觀賞民眾滿堂彩，為燈會圓滿畫下句點，市府觀旅局長周柏吟表示，2023桃園燈會是富岡百年來最多人車造訪，12天吸引各地民眾創下超過110萬人次參觀，燈組將保留典藏味味。
今年桃園燈會首次在全國經典小鎮富岡舉辦，在四大燈區展示，主燈「FUTU未來兔」結合客家元素與動態聲光科技秀最吸睛，加上國際團體表演，12天吸引雙北、新竹及桃園民眾參觀，市府打出搭火車參觀燈會抽黃金，帶來大量民眾搭火車造訪桃園燈會。觀旅局統計至今晚，燈會造訪遊客創下超過110萬人次，成功帶動周邊商圈店家商機。
燈會閉幕晚會由日本「生剝鬼鄉神樂」與台灣「御鼓坊」等國際級表演團隊現場演出，靈活的鼓樂聲帶動燈會磅礡氣勢，周柏吟代表市長張善政主持燈會閉幕，立委和市議員多人與會，他宣布桃園燈會帶來富岡小鎮百年來最多人潮、車潮，燈會順利閉幕，期待民眾2024桃園燈會再來享受桃園好風光。
周柏吟表示，桃園燈會吸引各地民眾造訪，更有許多遊客搭火車到富岡小鎮進行低碳之旅參觀燈會，2023燈會成功，也為今年8月在楊梅舉辦世界客家博覽會暖身，屆時希望更多朋友來一起參加世界客家博覽會，體會客家風光，今年燈會的主燈及各式燈組，將留在風景管理處各景點、溪州路景點及富岡地區典藏，繼續讓民眾回味2023桃園燈會。
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