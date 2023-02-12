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桃園燈會遭酸像靈堂...藍營反擊「側翼又翻車」 市府前官員：責任不在前朝

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
親綠粉專昨貼出一張桃園燈會休息區的照片，酸外型像「告別式」。圖／取自「Mr.柯學先生」
親綠粉專昨貼出一張桃園燈會休息區的照片，酸外型像「告別式」。圖／取自「Mr.柯學先生」

親綠臉書粉專昨發文酸桃園燈會休息區的設計像是辦告別式，結果被網友發現，燈會是在行政院副院長鄭文燦的桃園市長任內發包，遭藍營大酸變成「翻車現場」。對此，曾任鄭市府資科局長的余宛如發文反擊，強調標案發包就算在前朝，但執行、驗收和結案都是張市府執行，反批藍營不要甩鍋。

觀旅局長周柏吟受訪表示，今天是燈會閉幕，盼外界以活動為主，低調不回應。新聞處長羅楚東則表示，市府團隊全心全意投入桃園燈會，民眾也都給予正面評價，「能夠讓民眾帶走美好回憶，才是每一位全力以赴的工作人員最在乎的。」

「標案不是前朝發包的，責任就在前朝。」余宛如今天發文表示，桃園燈會休息區最近被諷刺設計像靈堂，雖標案發包在前朝，但執行跟驗收還有結案都是張市府執行，「可見張市府團隊的心不在人民身上。」

余宛如表示，國民黨推拖這次活動是前朝發包，但以桃園今年元旦升旗標案為例，雖活動是鄭市府發包，但新團隊去年12月底上任，到2023元旦這麼短的時間，都能夠改成桃園「善」好，可見只要有心，滿滿的馬屁跟華國美學，時間再短都能夠搞定。

余宛如說，台灣人民的美學素養已在民進黨執政時逐漸培養深化，桃園也不例外，「看看2022年桃園燈節有多美就知道。」

余宛如也諷刺，鄭文燦市長任內留了67億的財政紅利，讓張善政有財源辦營養午餐免費、代理教師全年聘期、室內公車前20公里免費、老人三節提高到2500，張市府被批評時卻甩鍋前朝，「市長真是好當。」

燈會 余宛如 鄭文燦

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