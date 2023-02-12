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桃園新總圖爭議連環爆 館長姚敦明遭撤換
桃園市立圖書館新館尚未開幕前曾被民代爆料諸多爭議，像是許多夾層改建成美食街，片面更改停車場得標廠商，原先規劃國賓影城進駐的電影院，目前也不知道新營運商為何。今日據聞原館長姚敦明被調往環保局，新任館長將由新聞處副處長唐連成接任。
市議員詹江村表示，這樣的人事異動是有必要的，總圖已開始啟用，但到目前為止停車場還是不能使用，最主要的原因，就是當時片面更改得標的廠商，但姚敦明對此事也沒有作為，還阻撓會勘，調閱資料也是提供馬賽克的文件，不知道姚在掩飾什麼。
詹江村認為，不僅以上的爭議，還有諸多不合理的細節待釐清，像是把最有利標的有利的內容全部更動，或是將工程轉包給前行政院長蘇貞昌二女兒的設計公司，姚敦明若沒有誠意做交代，適當的調動位置也好。
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