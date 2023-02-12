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桃市圖書館換館長 新任館長由唐連成接任

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市立圖書館館長異動，新任館長由新聞處副處長唐連成接任。圖／本報資料照
桃園市立圖書館館長異動，新任館長由新聞處副處長唐連成接任。圖／本報資料照

日前曾傳出許多爭議的桃園市立圖書館傳出人事異動，據聞新任館長將由新聞處副處長唐連成接任，而原館長姚敦明將調往環保局。新聞處副處長則由環保局專門委員蘇振昇接任。新聞處長羅楚東已證實此事，此調動明日正式生效。

市府人士表示，此次由曾擔任過圖書館長的唐連成回任，主要是要借重他過往在圖書館營運方面的豐富經驗，讓包括新總館在內的各分館，都能持續提升桃園的文化與閱讀環境。

市府人士說，即將要接任新聞處副處長的蘇振昇，過去曾在環保局擔任稽查員，並揪出偽造空氣汙染數據的廠商，成功追繳近九億元巨額空汙防制費，也因為查緝有功，獲頒公務人員最高榮譽「公務人員傑出貢獻獎」。

市府人士透露，原圖書館館長姚敦明調往環保局，但目前不知具體職位為何。

圖書館 桃園

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