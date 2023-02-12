聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市圖書館換館長 新任館長由唐連成接任
日前曾傳出許多爭議的桃園市立圖書館傳出人事異動，據聞新任館長將由新聞處副處長唐連成接任，而原館長姚敦明將調往環保局。新聞處副處長則由環保局專門委員蘇振昇接任。新聞處長羅楚東已證實此事，此調動明日正式生效。
市府人士表示，此次由曾擔任過圖書館長的唐連成回任，主要是要借重他過往在圖書館營運方面的豐富經驗，讓包括新總館在內的各分館，都能持續提升桃園的文化與閱讀環境。
市府人士說，即將要接任新聞處副處長的蘇振昇，過去曾在環保局擔任稽查員，並揪出偽造空氣汙染數據的廠商，成功追繳近九億元巨額空汙防制費，也因為查緝有功，獲頒公務人員最高榮譽「公務人員傑出貢獻獎」。
市府人士透露，原圖書館館長姚敦明調往環保局，但目前不知具體職位為何。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言