DIY限定永續情人節禮盒 社企手作和菓子傳情受歡迎

桃園市社會企業中心輔導的瑜璟讀創故事整合公司在西洋情人節（2月14日）前舉辦和菓子傳情DIY體驗，民眾親子、情侶利用當地食材，動手做日式和菓子食品當情人節禮物，該公司創辦人劉筠楷今天下午說，DIY和菓子體驗是將食農和環境教育結合，推廣民眾重視惜食及環境教育。

這項菓子傳情DIY體驗現場手作日式和菓子禮盒，吸引民眾親子、情侶40人熱烈報名參與，劉筠楷帶領民眾親子將賞季過剩的蔬果等食材，做為菓子餡料，做成日式和菓子食品，加上資源回收禮盒包裝，做成永續情人節禮盒「限定版」，是很 有意義的情人節禮物。

34歲劉筠楷畢業於藥學系，曾在衛福部等單位工作，接觸產業職能教育到職業訓練，接觸到環境永續議題，劉筠楷擁有JSA日式和菓子藝術師認證，他表示，和果子在日本是甜點的總稱，造型外觀與餡料，都與環境與季節息息相關，立春節氣櫻花盛開，也可以櫻花作為餡料當季食材製作，達到環境減碳淨零效果。

看到許多當季農產品賣相不佳，無法進入市場，多半在產地直接銷毀，這些農產品卻不影響品質，適合做食品甜點內餡，期盼透過手作課程，推廣民眾日常生活落實惜食、環境教育永續行動。